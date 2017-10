El PP adverteix Puigdemont que si declara la independència pot acabar com «el que la va declarar al 1934»

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha advertit aquest dilluns que si president de la Generalitat, Carles Puigdemont, declara la independència de Catalunya pot acabar "com el que la va declarar fa 83 anys", en referència a l´expresident de la Generalitat Lluís Companys, que va ser detingut juntament amb el seu Govern després de proclamar l´Estat Català, i que el 1940 va ser afusellat pel règim de Franco.





Pablo Casado amenaza a Puigdemont con acabar como Companys, que fue torturado y asesinado. O dimite este irresponsable o debe cesarlo el PP pic.twitter.com/GftSaL9HMI — Antonio Maíllo (@MailloAntonio) 9 d´octubre de 2017

Puigdemont, un "okupa"

Projecte rupturista, xenòfob i totalitari



Rebutja el diàleg i la mediació internacional

Partidari d´incloure els partits independentistes a la llei de partit

Rebutja una DUI en diferit

A preguntes de la premsa sobre aquesta comparació, Casado ha afirmat que es referia a la "data èpica" dels independentistes del 6 d´octubre de 1934 de la declaració de l´Estat català, i ha assegurat que el seu partit "no té cap tipus de complex" respecte al franquisme, perquè "els que ens marquen dianes a twitter amb sang i envien bales a Albiol són ells".Segons Casado, es referia a que "no es repeteixi la història" perquè. Segons Casado, "aquí no és qüestió d´esquerres i dretes, sinó de llibertat davant el totalitarisme, de nacionalismes excloents xenòfobs i totalitaris que s´uneixen als extrems". "Els que estan encoratjant a la violència són els separatistes", ha sentenciat.Casado ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa després de la reunió de l´executiva del PP, oni adoptarà "les mesures necessàries" per fer-ho això. "La separació de Catalunya no es produirà i el govern farà el que calgui", ha sentenciat Rajoy.El vicesecretari de Comunicació del PP també ha assegurat que la manifestació unionista de diumenge a Barcelona encara un "nou esperit d´Ermua" i suposa un "punt d´inflexió". "Igual que va passar amb l´Esperit d´Ermua que va derrotar el terrorisme, el nacionalisme cada vegada estarà més dèbil", ha afirmat.Ha afegit quei, a diferència de les últimes setmanes ha advertit que aquest és un problema "d´Europa". "Algú pensa que si a Catalunya no hi hagués un problema territorial de fronteres no passaria el mateix a Bèlgica o Córcega?", ha preguntat.El portaveu del PP també ha assegurat que el president de la Generalitat és. Ha posat en dubte novament les xifres de ferits de l´1-O i ha assegurat que la seva formació "lamenta molt" la sortida d´empreses de Catalunya. El decret aprovat pel govern espanyol per agilitzar-ho, ha dit, només "facilita la sortida i entrada d´empreses a la comunitat autònoma".Casado ha definit l´independentisme com un projecte "rupturista, xenòfob i totalitari" que busca la "balcanització" de l´Estat., ha afirmat abans d´agrair el "suport responsable de les principals forces constitucionalistes" i d´assegurar que el líder de Podem, Pablo Iglesias, va tenir el seu "xerop democràtic" aquest diumenge quan va ser escridassat a l´estació de Sants de Barcelona.Casado també ha rebutjat de ple el diàleg amb la Generalitat i la mediació internacional, que seria "un escarni" per a l´Estat perquè "no es pot mediar entre Espanya i Espanya". "No tenim res a cedir ni a negociar amb Franquistes, i igual que el 13-F Juan Carlos no va negociar amb Tejero, Felip VI ha dit que no hi ha negociació amb Puigdemont i Junqueras, els colpistes del SXXI".Ha celebrat que els presidents de l´ANC i Òmnium i el Major dels Mossos hagin de declarar davant l´Audiència Nacional i ha afirmat que ell és partidari "a títol personal" d´incloure els partits independentistes a la llei de partits.També ha rebutjat la possibilitat d´una declaració d´independència en diferit tal com ha proposat l´eurodiputat Ramón Tremosa prenent l´exemple d´Eslovènia. Segons Casado, les circumstàncies de la declaració d´Eslovènia no tenen res a veure amb les de Catalunya.