Puigdemont insisteix que «aplicarà el que diu la llei» després del referèndum

El President català, Carles Puigdemont, insisteix que aplicarà «el que diu la llei» després de la votació de l'1-O, en al·lusió a la llei catalana del referèndum, que preveu una declaració d'independència després del referèndum.

«La declaració d'independència, que nosaltres no anomenem declaració unilateral d'independència, està prevista a la llei del referèndum com a aplicació dels resultats. Aplicarem el que diu la llei», va asseverar Puigdemont al 30 minuts que ahir va emetre TV3.

«El que està passant a Catalunya és real, els agradi o no. Són milions de persones les que han votat, que volen decidir, hem de parlar-ne. De què creuen que hem de parlar? Per què es pensen que la gent es mou? La gent no es mou i fa front a la violència policial per una reforma del model de finançament. Siguem honestos tots junts. Hem de parlar de Catalunya i no volen parlar-ne», va remarcar Puigdemont.

Per la seva part, la diputada de la CUP Mireia Boya va avisar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «no hi ha declaració retòrica possible davant els dos milions de vots». La cupaire va considerar que no fer una declaració d'independència immediata, això seria «legitimar la violència policial» i rendir-se.

El programa 30 minuts també va entrevistar el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, que s'ha preguntat per què el referèndum d'independència ha de ser la solució al conflicte. «Un referèndum al final és la síndrome del 50 més 1. Hi ha guanyadors i perdedors. L'endemà, què hem arreglat? El conflicte segueix allà. No l'hem resolt. Sóc partidari de buscar una fórmula de consens. Dialogar molt, buscar punts de connexió, cedir tots una mica i seguir treballant junts», va comentar Millo.