La ultradreta intenta rebentar la manifestació del 9 d'octubre valencià amb agressions

Grups d'ultradreta han intentat rebentar la manifestació organitzada per la Comissió 9 d'octubre, integrada per partits de l'àmbit de l'esquerra i el nacionalisme, a València i que enguany porta el lema de 'Sí al valencià'. Centenars de persones han envoltat la marxa que aquesta tarda ha sortit al carrer per recórrer el centre de València.



La manifestació ha començat amb mitja hora de retard a la plaça de Sant Agustí. En aquest punt s'han produït moments de tensió entre participants i partidaris d'Espanya 2000, partit d'ultradreta, que han volgut aturar la marxa.



La tradicional manifestació d'entitats d'esquerra pel centre de la ciutat ha hagut de alterar el seu recorregut davant els atacs, tant físics com verbals, que han patit els seus integrants per part de dotzenes de persones amb banderes d'Espanya.



A causa de la crispació entre les dues parts, la policia ha hagut d'intervenir i s'han produït càrregues. Les primeres imatges han mostrat agressions a manifestants per part de diversos ultres que han sortit corrent. La marxa ha seguit amb incidentsí provocats per simpatitzants de l'extrema dreta.





Más imágenes de agresiones nazis permitidas por la policía en la manifestación del #9dOctubre de Valencia https://t.co/mLfJQq3BzP — AlOtroLadodelMuro (@_ju1_) 9 d´octubre de 2017

El recorregut de la comitiva oficial, tallat inicialment en dos per la policia, ha transcorregut pel carrer de Colom però quan es disposava a girar cap al Parterre, on estava prevista la seva finalització,cap al carrer de Navarro Reverter, on ha finalitzat.