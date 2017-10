Tremosa planteja declarar la independència i suspendre-la després per negociar

L'eurodiputat del Partit Demòcrata (PDeCAT), Ramon Tremosa, ha plantejat l'opció que el Parlament de Catalunya declari la independència aquest dimarts i que just després la suspengui durant uns mesos per a poder obrir negociacions amb l'Estat espanyol i també a escala internacional.

En declaracions a l'ACN, l'europarlamentari ha recordat el camí que va seguir Eslovènia per a independitzar-se de Iugoslàvia (1991). Tot i que ha donat "plena confiança" en el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i en les seves decisions, Tremosa ha insistit en el "precedent" eslovè, a més de reiterar que Catalunya també té la "complicitat" d'altres països com ara Bèlgica, fins i tot abans que el Parlament declari la independència. A més, ha opinat que si el govern espanyol no seu a la taula de diàleg "facilitarà la via unilateral" de Catalunya.



La via eslovena

L'independentisme es va presentar a Eslovènia amb una llista única en unes eleccions plebiscitàries i, en no rebre el reconeixement de Belgrad, els eslovens van celebrar un referèndum unilateral, tampoc reconegut pel govern iugoslau. Després el Parlament eslovè va declarar unilateralment la independència però la va suspendre per fer un últim intent de referèndum pactat amb Iugoslàvia. Tot i això, Belgrad no es va presentar a les negociacions i, aleshores, el govern eslovè va centrar-se en l'opinió pública internacional per aconseguir reconeixements.

Tremosa ha subratllat que aquest camí és només un exemple d'altres situacions viscudes a Europa. De fet, ell mateix ha plantejat un contra argument, i és que creu que si el propi Parlament suspèn la declaració d'independència durant -per exemple- sis mesos, "potser" es donarien arguments a l'Estat per a deixar de parlar d'independència durant tot aquest termini.



Complicitat internacional

Sigui com sigui, l'eurodiputat del PDeCAT referma que Catalunya viu un "gran moment" de simpatia internacional després de l'1-O, i ha asseverat que a escala internacional "tothom" ha condemnat la violència de les forces policials espanyoles.

A més, ha constatat que diaris com 'The Economist', 'Financial Times', 'Le Monde' o 'The New York Times' també han criticat l'acció de la policia espanyola durant el referèndum, i que premsa alemanya ja demanava la intervenció d'Europa en el conflicte català des de les detencions a alts càrrecs del Govern del 20 de setembre. Segons Tremosa, "mai abans de proclamar una independència s'havia tingut tanta simpatia i complicitat internacional".

En aquest sentit, l'eurodiputat planteja un escenari com el cas eslovè que, aplicat a Catalunya, significaria que aquest dimarts el Parlament declarés la independència i la suspengués immediatament, sense concretar terminis, per afavorir el diàleg internacional i amb l'Estat espanyol sense condicions. I, alhora, treballar l'opinió pública de la comunitat europea i internacional.