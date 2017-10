Abertis encapçala una nova jornada d'èxode de seus socials capa la resta de l'Estat

La presència d'empreses catalanes a l'Ibex 35 ha quedat reduïda a la mínima expressió, amb l'única representació de Grifols, després que Abertis, Colonial i Cellnex decidissin ahir traslladar la seva seu social a Madrid per la situació política a Catalunya.



Només ahir, més d'una desena d'empreses de sectors tan diversos com el financer, l'assegurador o l'alimentari van comunicar que s'emporten la seu social fora de Catalunya per la inseguretat jurídica generada pel procés sobiranista i la possibilitat que el Parlament faci avui una declaració unilateral d'independència (DUI).



L'Ibex 35, el principal índex selectiu espanyol, tenia fins fa només uns dies set empreses amb seu social a Catalunya.



Tres, CaixaBank, Gas Natural Fenosa i Banc Sabadell, van anunciar divendres passat que situaven la seva seu social en altres ciutats espanyoles, mentre que Abertis, Colonial i Cellnex ho van decidir ahir.



La multinacional d'hemoderivats Grifols és per ara l'única empresa de l'Ibex 35 que manté el seu domicili social a Catalunya, però no descarta traslladar-lo si l'escenari polític acaba afectant el seu negoci o la seva situació financera. La concessionària d'autopistes Abertis, que presideix Salvador Alemany, va reunir ahir a la tarda en sessió extraordinària el seu consell d'administració, que per unanimitat va optar per situar la seu a Madrid «mentre es mantingui aquesta situació».



Tal com era previst, la immobiliària Colonial, que cotitza a l'Ibex 35 des del mes de juny passat, també va decidir moure a Madrid la seva seu social.



El seu president és Juan José Brugera, qui al seu torn presideix el Cercle d'Economia, influent lobby empresarial que ha fet pública la seva «màxima preocupació» davant la possibilitat d'una declaració unilateral d'independència a Catalunya. L'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex, de la seva banda, va seguir l'estela del seu principal accionista, Abertis, i situarà la seva seu a Madrid «mentre es prolongui aquesta situació» d'incertesa política.



Les asseguradores SegurCaixa i MGS Assegurances, l'empresa paperera Torraspapel, el grup de transport MRW, la cervesera San Miguel i la firma de productes odontològics DVD Dental també s'han sumat a la llarga llista de companyies amb seu social a Catalunya –una trentena– que en l'última setmana han anunciat que la mouen a altres ciutats espanyoles.



També la societat de valors GVC Gaesco, propietat de la família Vallbé, vinculada a Òmnium Cultural, també ha decidit traslladar la seva seu social a les seves oficines de la capital espanyola.

A l'espera d'aquesta tarda



Altres van condicionar aquest pas al fet que avui es produeixi una declaració unilateral d'independència al Parlament.



És el cas d'Idilia Foods, l'empresa propietària de marques com Cola Cao i Nocilla, que va avisar que traslladarà la seva seu social fora de Catalunya si hi ha DUI «amb la finalitat de mantenir la seguretat jurídica necessària per poder seguir treballant amb normalitat».



En aquesta mateixa línia, el grup editorial Planeta també va anunciar que s'emportarà la seu social a Madrid «si es produeix una declaració unilateral d'independència a Catalunya».



En el marc de l'actual context d'incertesa i de fuga de seus socials, la patronal Foment del Treball va advertrt que veu risc d'«insolvència econòmica» a Catalunya si es fa «un pas més en l'incert camí» cap a la DUI, i va demanar «responsabilitat als dirigents polítics» davant la crisi que viu Catalunya.