Albiol limita el diàleg a «propostes assumibles des de la legalitat» i tanca la porta a parlar de la independència

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha replicat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a la seva demanda per dialogar i que hi hagi mediació. El popular ha aprofitat el seu discurs al ple del Parlament per posar límits a aquesta voluntat de diàleg de la que ha assegurat estar "a favor". "Concretem. De què vol que dialoguem. De com volar la sobirania nacional? De si ho fem en dos, quatre o vuit mesos? Pretén que el president Mariano Rajoy se segui a taula a dialogar de com i quan els catalans deixarem de ser espanyols? Siguem seriosos, facin propostes que siguin assumibles des de la legalitat i el respecte a les normes de convivència", ha etzibat. En aquest sentit, Albiol ha reclamat a Puigdemont que "es deixi de piruetes semàntiques" perquè "l´estat de dret i la democràcia no permetran cap estat independent en forma de república a Catalunya". "No hi serà ni per la seva declaració de present, ni en diferit. No hi haurà república independent de Catalunya", ha sentenciat.

Per a Xavier García Albiol, el Govern pretenia aquest dimarts "perpetrar un cop d´estat, un acte subversiu que vol derrocar les institucions del país", que suposarien "derrocar l´estat de dret per un procés prerevolucionari i, en definitiva, la voladura de l´Estatut i la Constitució". Després de llegir part d´un editorial del diari La Vanguardia de l´octubre de l´any 1934 i assegurar que podia "descriure a la perfecció la situació actual", el líder popular ha acusat el Govern també d´intentar "obligar els catalans a descartar el que són i part dels sentiments, com si fos exigible no sentir-se catalans i espanyols".

El president del PPC ha reclamat així a Puigdemont que "anunciï que renuncia a trencar Catalunya de la resta d´Espanya", perquè "no es pot seguir vivint en la inestabilitat". "Renunciï al cop democràtic i no ens arrossegui a posar en risc les institucions catalanes", ha afegit. I és que el popular creu que quan el procés acabi "arribarà un dia que tots reconeixeran amb vergonya aquest moment". "Molts de vostès negaran haver format part del procés de segregació. Està més prop del que creuen", ha avisat.

Després de fer un reconeixement explícit "als jutges i fiscals i la seva tasca en defensa del compliment de la llei", Albiol ha remarcat que les intencions del Govern i l´1-O "han creat un tsunami de solidaritat arreu de l´Estat amb els catalans que han estat esborrats del mapa" per sentir-se catalans i espanyols. "Ens hem carregat de raons, a Catalunya s´ha despertat un noble sentiment de revel·lia. Puigdemont volia trencar Espanya i només ha aconseguir despertar un sentiment positiu cap a ella", ha etzibat.

En aquest sentit, ha volgut parlar de la manifestació que diumenge passat es va celebrar convocada per Societat Civil Catalana en defensa de la unitat d´Espanya i a la que van assistir milers de catalans i ciutadans arribats de diferents punts de l´Estat. "Va ser una rebel·lió cívica, no només defensaven una realitat jurídica, aixecàvem la veu pel sentiment de pertinença a un gran projecte com a nació que és Espanya", ha dit, tot afegint que "Espanya no és una ocurrència". "Som la nació més antiga d´Europa i ni Puigdemont ni Junqueras ho canviaran; al contrari, ens estan enfortint amb una onada de solidaritat i suport cap als catalans que ens sentim espanyols, i aquest sentiment dels compatriotes se´n diu nació", ha sentenciat, just abans d´acabar la intervenció amb un vigorós "visca Catalunya i visca Espanya".