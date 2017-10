Angela Merkel truca a Rajoy per buscar «possibles vies» per al «diàleg» a Catalunya

Malgrat que la UE segueix sense tenir previst intervenir en el conflicte entre Catalunya i Espanya, sí que comença a haver-hi alguns moviments a escala internacional. La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va trucar dissabte a Mariano Rajoy per buscar «possibles vies» per al «diàleg» a Catalunya. Segons va confirmar ahir un portaveu del govern alemany, Rajoy i Merkel van «discutir possibles vies per enfortir el diàleg intern a Espanya en el marc de la Constitució». Merkel també va «ratificar el seu suport a la unitat d'Espanya», segons el portaveu del govern alemany. Per la seva banda, el govern espanyol ha assegurat que la trucada es va produir i que, durant la conversa, Merkel «va expressar el seu suport» al president espanyol.



Per la seva banda, Rajoy va explicar a la cancellera alemanya quina és la situació política actual a Catalunya. El mateix dia, Merkel també va mantenir una trucada telefònica amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per parlar sobre la situació política a Catalunya.



El govern francès va reiterar ahir que no reconeixerà una eventual DUI, i va recordar que «la primera conseqüència» de la secessió seria que «Catalunya sortiria automàticament de la UE». «Si es produís una declaració d'independència, seria unilateral i no reconeguda», va afirmar ahir la secretària d'Estat francesa d'Assumptes Europeus, Nathalie Loiseau, en una entrevista amb el canal CNews. En canvi, Loiseau va instar a «superar la crisi a través del diàleg de totes les forces polítiques espanyoles».



D'altra banda, vuit premis Nobel de la pau reclamen «mediació i negociació» entre Catalunya i Espanya per aconseguir una «solució pacífica», segons informava Associated Press. La Iniciativa Dones amb Nobel ha impulsat una carta que adverteix que «cap part està lliure d'errors» però ara cal «mediació i negociació cap a una solució pacífica del punt mort actual». Entre les signants de la carta hi ha l'activista antimines Jody Williams, l'activista d'Irlanda del Nord Mairead Maguire, la guatemalenca Rigoberta Menchu i la iraniana Shirin Ebadi. El document arriba després que l'ONG presidida per Kofi Annan, The Elders, també reclamés diumenge diàleg i una solució pacífica per Catalunya.