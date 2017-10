Arrimadas: la intervenció de Puigdemont és un «cop a la democràcia»

La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha assegurat que la intervenció del cap del Govern, Carles Puigdemont, en el ple d'aquest dimarts a la tarda ha estat un "cop a la democràcia". En el seu discurs a l'hemicicle -just després que acabés de parlar el president-, la cap de l'oposició ha titllat de "crònica d'un cop anunciat" i de "cop al sentit comú i al Parlament" el fet que Puigdemont hagi assumit que Catalunya esdevingui un estat, i hagi proposat suspendre els efectes de la independència per mediar. A més, Arrimadas ha afirmat que el president de la Generalitat hagi posat "en perill" l'autonomia de Catalunya. Finalment, la líder de Cs a exigit que Puigdemont convoqui eleccions i posi les "urnes de veritat".

Arrimadas també ha asseverat que el Govern ha aconseguit arribar a la declaració d'independència, allà on "sempre ha volgut" anar l'executiu. Segons la cap de l'oposició, el Govern no havia volgut "mai" el referèndum, i ha recordat que el grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí) no portava la consulta vinculant al seu full de ruta en les eleccions del 27-S de 2015. "Volien declarar la independència sigui com sigui", ha subratllat la dirigent unionista.

A més, Arrimadas ha sentenciat que la declaració d'independència, encara que se suspengui, segueix sent un "cop" al sentit comú, i ha insistit que a Europa "ningú" no ha donat suport al referèndum de l'1-O. En aquesta línia, la líder de Cs ha reiterat que la Unió Europea vol igualtat, solidaritat, unió i basar-se en els drets i les llibertats, i ha acusat el Govern de buscar divisió, insolidaritat i centrar-se en identitats excloents. "Vostè està sol", ha proclamat dirigint-se a Puigdemont, abans de repetir que "cap" líder europeu no està avalant el full de ruta de l'executiu.