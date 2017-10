Casado alerta que Puigdemont pot tenir el mateix destí que Companys

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va confiar ahir en el fet que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, no declari la independència de Catalunya, però el va advertir que, si ho fa, podria acabar a la presó com va passar a Lluís Companys.



Casado va comparèixer en conferència de premsa després de la reunió del comitè de direcció del PP que va presidir el cap del govern, Mariano Rajoy, i que va analitzar la situació a Catalunya la vigília que Puigdemont comparegui davant el Parlament i amb la incògnita de si proclamarà la independència. «La història no cal repetir-la i esperem que demà no es declari res, perquè potser el qui ho declari acaba com el que la va declarar fa 83 anys», va assenyalar en al·lusió a la declaració d'independència per part de qui va ser President de la Generalitat, Lluís Companys, i que va provocar la seva detenció i empresonament per part del govern de la República. Companys va ser afusellat anys després de la seva detenció pel règim franquista i això va motivar que els periodistes demanessin a Casado que aclarís a què es referia en concret amb la seva advertència a Puigdemont en el sentit que podia acabar com el seu antecessor en el càrrec.



Casado va rebutjar haver establert cap comparació amb l'afusellament i va precisar que es referia als fets del 1934, quan Companys va ser detingut i, posteriorment, enviat a la presó. «Jo em referia que no es repeteixi la història. I qui oblida la història està obligat a repetir-la. Les declaracions prèvies d'independència de Catalunya no han acabat bé i estic convençut que ara no es declararà perquè també tindria la seva cor-responent sanció en el Codi Penal d'una democràcia exemplar i consolidada com l'espanyola», va afegir. En aquest sentit, Casado va assegurar que el govern no acceptarà cap tipus de declaració ajornada.



Per la seva banda, el cap del Govern, Mariano Rajoy, va ratificar ahir, la vigília de la compareixença del President, Carles Puigdemont, al Parlament, que l'Executiu «farà tot el que faci falta» per impedir la independència de Catalunya.



Rajoy va presidir una reunió del comitè de direcció del PP que es va centrar a analitzar la situació a Catalunya mentres s'espera saber si Puigdemont anuncia avui la independència.



El PP va valorar les manifestacions del cap de setmana en contra de l'independentisme i especialment la de diumenge a Barcelona, que Casado va qualificar de la prova «d'un nou esperit d'Ermua» enfront dels sobiranistes. Davant d'això, va reiterar que l'Executiu actuaria «amb mà ferma i sense complexos» i no va descartar cap mesura que permeti la Constitució o el Codi Penal com l'article 155 del text constitucional.