Catalá diu que el govern espanyol «no pot donar com a vàlida una no declaració d'independència»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha afirmat aquest dimarts després del discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el seu executiu "no pot donar per vàlids" diversos preceptes del discurs, com per exemple "una no declaració d´independència". Segons Catalá, el govern espanyol "està esperant que acabi la celebració del ple al Parlament de Catalunya" per "veure on acaben els debats i les intervencions dels grups", però "en tot cas volem posar de manifest que no podem donar com a vàlid un marc normatiu i una llei suspesa pel TC, ni un referèndum amb un recompte absolutament irregular, ni tampoc una no declaració d´independència que se sol·licita la seva suspensió immediatament". "Hi ha un conjunt d´elements que en principi no podem donar com a vàlids avui", ha sentenciat.