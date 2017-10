CSQP entén la proposta de suspensió com una via per a la mediació

El president del grup parlamentari de CSQP, Lluís Rabell, ha apel·lat aquest dimarts a la tarda a la "valentia del diàleg" en replicar a la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al ple del Parlament. La coalició d'esquerres entén que la proposta de suspendre els efectes de la declaració d'independència enceta un camí per "obrir pas" al diàleg. "Ara per damunt de tot cal reconduir el conflicte i no exacerbar-lo", ha assegurat Rabell. En oposar-se tant a les "amenaces" de l'Estat com en una crida al Govern a "aturar la confrontació", Rabell espera que les paraules de Puigdemont s'entenguin com un via cap a la "recerca de contactes, gestos de distensió, facilitar mediacions, iniciatives sinceres i concretes per encetar el diàleg". En aquest context, el president parlamentari de la coalició d'esquerres ha advertit no es podrà desbloquejar la situació si Catalunya "s'endinsa" en una declaració d'independència.

El president del grup parlamentari de CSQP ha defensat que no és ara "moment d'escoltar qui pensa que com pitjor, millor". "És hora d'entendre que la valentia que es requereix és la valentia del diàleg", ha assegurat en arrencar la seva intervenció al ple d'aquest dimarts a la tarda després de la compareixença del cap de l'executiu català. "Li agraïm les paraules que ha tingut", ha assegurat Rabell perquè el seu grup entén de fet que obre una via al diàleg i que recull en part les demandes de les persones que es van manifestar dissabte sota el lema 'Parlem' a tot l'Estat.

Rabell, que ha tornat a carregar contra la "brutal intervenció policial" de l'1-O, ha insistit que del referèndum que va plantejar el Govern fa una setmana no se'n desprèn un mandat per proclamar de manera unilateral la independència. En una crida per tant a donar a Catalunya un referèndum "com cal", Rabell ha advertit de fet que el camí de la unilateralitat és "impracticable".

Així,, s'ha dirigit directament a Puigdemont per advertir que "no és possible sortir d'aquesta situació" si Catalunya "s'endinsa en una DUI". No ho veu possible perquè "soscava la unitat" més enllà de l'independentisme, una unitat que Rabell augura que "potser" s'haurà de tornar a reivindicar "per sobre de les diferències" per defensar la Generalitat. "Diàleg, diàleg, diàleg, i a l'horitzó un referèndum com cal; [...] no és temps per a declaracions altisonants sense efectes jurídics ni possibilitat de sortida", ha insistit Rabell.

És en aquest context que la coalició d'esquerres s'ha tornat a desmarcar també de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. "No l'acompanyarem en cap escomesa contra les llibertats catalanes, nosaltres no; ens hi trobaran sempre de cara", ha advertit al govern espanyol en una crítica explícita als socialistes. Rabell ha reclamat als de Miquel Iceta que se sumin a una posició "taxativa" en aquest sentit: "No és possible combinar crides al diàleg i anunciar un possible suport d'antuvi al 155".