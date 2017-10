La CUP avisa que «ja no es poden suspendre» els efectes del resultat de l'1-O

El grup parlamentari de la CUP ha lamentat que el president del Govern, Carles Puigdemont, hagi proposat suspendre els efectes de la independència per mediar, en el ple d'aquest dimarts al vespre. La diputada anticapitalista Anna Gabriel ha avisat, en la seva intervenció, que "ja no es poden suspendre els efectes de la voluntat de més de dos milions de persones", en referència al resultat del referèndum de l'1-O. Segons la diputada, ni la CUP ni tampoc "molta gent" no pensa renunciar-hi. A més, Gabriel ha sentenciat que "potser s'ha perdut una ocasió" ja que considera que "avui tocava la proclamació solemne de la República catalana". La dirigent independentista també s'ha preguntat de manera retòrica "amb qui" es vol mediar i negociar, tenint en compte que l'Estat "amenaça i persegueix", desplega la policia i els militars pel territori, sembra "terror" i nega "drets civils, bàsics i fonamentals".

Gabriel ha subratllat que "avui no hi ha cap derrota que valgui", i ha declarat que aquest dimarts "s'inicia una nova etapa de lluita". En aquest sentit, la diputada anticapitalista ha constatat que cal defensar la República "de cara i obertes al món", perquè aquest és l'únic instrument "eficaç" i l'únic mitjà de negociació amb l'Estat. "No podem suspendre els efectes de res", ha reiterat Gabriel, que també ha criticat que la proclamació solemne de la independència "no hagi arribat com voldria" la CUP.

A més, Gabriel s'ha mostrat molt escèptica sobre la possibilitat que l'Estat s'assegui a mediar i negociar amb el Govern. En aquesta línia, la diputada anticapitalista ha afirmat que a la CUP li "agradaria" parlar i dialogar, però ha sentenciat que és l'Estat qui no abandona la línia de la judicialització d'un conflicte "democràtic".

Així mateix, Gabriel ha constatat que el millor seria que el govern espanyol abordés la situació des del marc real de la mediació, en absència de violència, entre dos actors "iguals" i amb un respecte "escrupolós" cap als drets civils i polítics. Finalment, la diputada de la CUP ha conclòs que es mantindran "ferms" i "determinats" en l'objectiu de "trencar l'encadenat del 1978" i fer efectiu el resultat de l'1-O.