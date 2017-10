Directe | Declaració d'Independència de Catalunya

Catalunya, Espanya i el món tenen la vista posada en la compareixença de Carles Puigdemont d'aquesta tarda al Parlament de Catalunya. Serà a partir de les 6, quan el President de la Generalitat pot declarar la independència de Catalunya de forma unilateral. De tota manera, què contindrà el discurs del molt honorable és tota una incògnita i són forces veus les que assenyalen que allò que passi avui a la cambra catalana es farà amb la voluntat de deixar la porta oberta a la mediació. Regió7 t'explica en directe les hores prèvies de la compareixença de Puigdemont i les seves posteriors conseqüències.

11.45 h - La Mesa «pren nota» dels resultats del referèndum



La Mesa del Parlament, reunida aquest migdia, ha "pres nota" dels resultats del referèndum i ha acordat informar al Parlament sobre les xifres de l'1-O, gràcies als vots a favor de JxSí i CSQP. Hi han votat en contra Cs i PSC. El PPC, que té dret a veu però no a vot, també hi ha mostrat la seva oposició. A més, els socialistes demanaran la reconsideració pel fet que la Mesa hagi explicat els resultats del referèndum, segons han apuntat fonts properes a aquest grup parlamentari. Finalment, fonts presents a la reunió també han afegit que el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona, ha exposat que la Mesa no hauria de donar els resultats de l'1-O ni de prendre'n nota, i que el secretari general del Parlament, Xavier Muro, no hi ha posat cap problema.

11.14 h - La fiscalia estudia imputar un delicte de rebel·lió a Puigdemont



A set hores de la compareixença de Puigdemont, la Fiscalia General de l'Estat ha anunciat que està estudiant els "diversos escenaris" que es poden donar. Fonts de l'entorn de José Manuel Maza no descarten cap actuació, tampoc la querella per un suposat delicte de rebel·lió, que està castigat amb penes d'entre 15 25 anys de presó. En tot cas, les mateixes fonts apunten que cal esperar a veure que passa a partir de les sis de la tarda, en què començarà la compareixença del president de la Generalitat.

11.05 h - El recinte del Parlament de Catalunya, tancat



El Parc de la Ciutadella estarà tancat durant tota la jornada al públic per motius de seguretat coincidint amb la compareixença al Parlament del president de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra només autoritzaran l'accés a les persones relacionades amb l'activitat parlamentària, com diputats, personal de la cambra i mitjans de comunicació.

Segons han explicat fonts policials, també es permetrà el pas d'aquells ciutadans que puguin justificar que necessiten accedir al recinte, com per exemple el subministrament de serveis al Parlament, i es vigilarà especialment que no hi accedeixin grups.

10.53 h - Què passarà avui al Parlament?



Segons fonts consultades per l'ACN, aquest dimarts el Parlament no votarà un text sinó que la compareixença de Puigdemont servirà per aplicar la llei del referèndum, que en l'article 4.4 estableix que dins els dos dies següents a la proclamació del resultats de l'1-O "se celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent". Des del govern espanyol, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha descartat aplicar l'article 155 de la Constitució si aquest dimarts es declara la independència i ha advertit que es prendran "totes les mesures necessàries".