La Guàrdia Civil acusa el major Trapero d'innació en connexió amb Puigdemont

La Guàrdia Civil acusa el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, d'inacció en el referèndum de l'1-O a Catalunya i de respondre amb això a un pla premeditat «en connexió directa» amb el president i el vicepresident de la Generalitat, Carles Puigdedmont i Oriol Junqueras, respectivament.



Un informe que fa ressaltar la dilació dels Mossos quan se'ls va requerir suport per a les forces de seguretat de l'Estat i la constatació que el cap de la policia autonòmica estava donant «protecció» a les persones encarregades de preparar la logística del referèndum.



Després de visionar els suports multimèdia que la Guàrdia Civil ha remès també a l'Audiència, la «inacció» dels Mossos respondria, segons l'informe, «més que a conductes aïllades o individuals» d'alguns dels membres de la policia catalana, «a unes instruccions o pautes d'actuació derivades de la cadena de comandament», amb Trapero com a «última baula».



La Guàrdia Civil relata a l'Audiència els fets ocorreguts des del 20 de setembre amb els diferents escorcolls portats a terme i les concentracions que intentaven impedir-los, alhora que s'informa de la «dilació» en el suport requerit als Mossos i la seva «insuficient» ajuda. Els Mossos «van incomplir de forma flagrant» les instruccions del Tribunal Superior de Justícia i van haver de ser la Policia Nacional i la Guàrdia Civil les que van haver d'actuar «activament» per evitar la celebració del referèndum, però «amb impossibilitat de disposar ni d'efectius suficients ni d'abraçar tot el territori català. L'informe relata la detenció el dia 20 de setembre de Francesc Sutrias com a responsable de l'adquisició, presumptament amb diners públics, de material per a l'elaboració de les paperetes.



En una conversa intervinguda entre Sutrias i el director general dels Mossos, Pere Soler i Campins, aquest informa el primer de que ha donat les instruccions necessàries al personal sota el seu càrrec per «augmentar la contravigilància sobre persones més exposades, entre les quals hi ha Sutrias». «Per això s'evidencia –subratlla la Guàrdia Civil– que el cap dels Mossos d'Esquadra està donant protecció a les persones encarregades de preparar la logística del referèndum de l'1 d'octubre».



D'altra banda, la Guàrdia Civil situa dins el «lideratge» al que considera un setge als seus agents durant l'escorcoll a la conselleria d'Economia el 20 de setembre els portaveus d'ERC al Congrés, Joan Tardà i Gabriel Rufián, juntament amb els líders de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.