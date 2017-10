Iceta: «No es pot suspendre una declaració que no s'ha pres»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "no es pot suspendre una declaració que no s'ha pres" i li ha demanat que "per responsabilitat" digui que el Parlament "no ha declarat la independència". En la seva intervenció després del president, Iceta ha dit que les paraules del president situen el país en un terreny "molt complex" i ha afirmat que no es pot concloure que s'hagi celebrat la sessió per declarar la independència. "No en aquesta sessió o jo em confonc molt", ha dit. Iceta ha defensat que aquesta declaració tampoc es podia fer perquè "no s'han complert els supòsits" que preveien les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i ha reivindicat que l'1-O no hi va haver un referèndum vinculant i amb garanties. El socialista ha dit que ajornar "sine die" l'efecte d'una declaració d'independència no contribuirà a posar fi a la "inestabilitat" generada i ha assegurat que la sortida al problema són unes eleccions al Parlament.

El primer secretari del PSC ha dit que voldria tenir la redacció "literal" de les paraules del president perquè ha entès que el que ha pronunciat era "complex". Ha afegit que no podia demanar responsabilitats ni a Òmnium ni a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i que només li podia demanar a ell: "En aquesta hora greu li demano la responsabilitat de dir que aquest Parlament no ha declarat la independència, la Sindicatura no ha proclamat els resultats, que no estem posant en marxa les previsions de la llei del referèndum ni de la de transitorietat".

I ho ha justificat en primer lloc assegurant que no es va celebrar el referèndum al que el Govern s'havia compromès. Tot i criticar l'error "gravíssim" de l'Estat d'"ordenar o emparar accions policials violentes"l'1-O, ha reivindicat que del que hi va haver "no es pot desprendre cap mandat democràtic". En segon lloc, ha recordat que la llei preveia que els resultats els proclamés la Sindicatura Electoral i això no ha estat així i que posteriorment es prèvia una sessió per declarar la independència. Per tot això li ha dit: "Avui no estem davant del que vostè ha dit".

Li ha recordat també que va prometre el seu càrrec garantint fidelitat al poble de Catalunya i per això ha afegit que el 38,47% que es van expressar a favor del 'sí' l'1-O "no és el poble de Catalunya" i que "amb aquest suport no es pot fer el que volien fer".

El socialista ha lamentat que el procés hagi "dividit" la societat, hagi "separat" Catalunya de la Unió Europea (UE) i hagi generat "inestabilitat institucional i inseguretat jurídica", posant com a exemple els trasllats de seus socials de bancs i empreses fora del país. En aquest sentit, li ha recriminat que s'està "generant una incertesa que Catalunya no es pot permetre" i ha augurat que l'"aplaçament sine die de no se sap ben bé què, no farà més que augmentar la incertesa".

Després de fer aquest anàlisi, el primer secretari del PSC ha assegurat al president que la "sortida al problema només poden ser unes eleccions al Parlament que permetin votar a tothom amb igualtat i garanties" i d'on sorgeixi un projecte polític amb "legitimitat democràtica profunda de futur".