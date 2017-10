L'empresariat del Bages veu amb incertesa el moment polític però no en nota els efectes

Estan intranquils i a l'expectativa. Hi ha nervis, però no tensió. Inquietud, però no temor. Aquesta és la conclusió a grans trets d'una enquesta elaborada per aquest diari a una dotzena d'empresaris i directius d'empreses significatives del Bages, que conclouen que la situació política no està tenint cap efecte, de moment, en els seus negocis. Reben preguntes de clients i filials, però sense que res faci preveure ara un canvi de temperatura en l'evolució econòmica. Amb tot, consideren, en bona part, que l'impacte de l'escenari polític es pot fer notar en el fre en l'arribada de noves inversions. Els consultats responen obertament a l'enquesta, amb la garantia que aquest reportatge mantindrà el seu nom i el de les seves empreses en l'anonimat. Parlen amb mesura, però també sense embuts.

«Els empresaris ens veiem arrossegats per un procés que no sembla que ningú pugui parar», resumeix un dels consultats. Majoritàriament, tots reconeixen que la situació és «complicada» («extremadament complicada», en algun cas), però no volen fer pronòstics sobre l'evolució futura de l'economia, atès que els esdeveniments s'estan succeint a gran velocitat, i avui el President Puigdemont ha de revelar una de les claus de l'esdevenidor immediat del procés. «És molt difícil fer avui travesses, però hem d'estar preparats per al que pugui passar», reconeix un empresari amb una gran implantació a l'exterior. «No hi ha un pla, però estem seguint dia a dia l'actualitat», reconeix.

Un altre admet que la situació genera «preocupació i incertesa, sobretot perquè se suposa que ara estem en el pitjor moment del procés, però en un mes ja pot estar encarrilat cap a un cantó o l'altre», i afirma que «una declaració d'independència no es faria efectiva d'avui per demà». «El Brexit està decidit, i els moviments són molt lents», reforça l'opinió d'un altre empresari, molt coneixedor de les relacions entre societats. «No veig que econòmicament hi hagi d'haver cap problema. Sí que és previsible, però, que la inquietud generalitzada en la societat afecti la vida quotidiana, i per tant el consum», conclou una altra veu. «La incertesa mai no és bona per als negocis, ni per a la societat en general», afegeix el responsable d'una societat en expansió internacional. Amb tot, assegura que el pla de negoci de la seva empresa «segueix igual».

«No he sentit ningú al Bages que es plantegi canviar la seva seu social», diu un empresari amb bons coneixements del teixit local. «Podria haver-hi intranquil·litat respecte dels clients espanyols, però les relacions sempre són molt professionals». «Quan vens qualitat i preu no deixes gaire alternativa al mercat. El client et compra igual», afirma un altre empresari. Aquest es mostra obertament convençut que una independència efectiva de Catalunya «seria millor per a la nostra economia, i crec que aquest és un parer bastant estès entre les pimes; no entre les grans empreses de l'entorn de Foment, que juguen una altra lliga».

Hi ha empreses, amb molt recorregut exterior, en què el moment es viu amb la voluntat «de no significar-nos, de nedar i guardar la roba». En general, considera un directiu d'una d'aquestes societats, que «les empreses no tenim opinió, la nostra feina és vendre i generar ocupació». «Estem en un moment de calma expectant», afegeix. Aquest responsable empresarial, com la majoria dels consultats, afirma que a la seva empresa «no hi ha plans damunt la taula» en funció dels possibles escenaris, però conclou que una sortida de la UE «seria molt dolent per a les que exporten».

Un altre directiu assegura que el moment és «extremadament complicat», però que «intentem funcionar amb la màxima normalitat». «Una fàbrica no te la pots emportar, i el know how és on és», afirma. Amb tot, «si hi hagués un bloqueig durant temps això podria canviar. El diner és poruc i no vol sacsejades». «Ara el que cal és serenitat i tranquil·litat», afegeix, una opinió compartida per tots els consultats. Un argument que se sustenta en el fet que «Catalunya és on és, i això és un lloc de pas. Som un centre de producció i logístic enorme. Estar fora de la UE i de l'euro ens ho faria més feixuc administrativament i monetària, però a Noruega i Suïssa els va prou bé», afirma una opinió. «En comptes de preocupar-nos ens hem d'ocupar de la feina i de donar tranquil·litat al client», afegeix una altra.

La convicció que Catalunya no quedaria en cap cas fora del marc de la UE és generalitzada. El diner és pragmàtic, vénen a dir, i al fet de la situació estratègica de Catalunya s'afegeix el pes de les multinacionals ubicades al Principat. «És pràcticament impossible que quedem en cap cas fora d'Europa. Les multinacionals com Seat o Basf farien contrapès perquè això no passés», afirma una altra veu. Amb tot, tem que s'aturin inversions. «Això ho sap tothom, no cal ser un guuú», afirma un dels consultats. «Però només és qüestió de desencallar-ho, perquè la recança només serà transitòria», conclou.

Entre la dotzena de consultats només hi ha una veu discordant, que veu el futur amb moltes més ombres. «La independència seria un desastre; no només aturaria inversions, sinó que faria marxar físicament empreses. Si la conseqüència fos sortir de la UE i l'eurozona, per a la majoria la situació seria inviable. Les empreses que tenen mercat a fora serien les primeres a patir-hi», augura. «Que hi hagi seny», alerta.