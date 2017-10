La Moncloa veu inadmissible una «declaració implícita d'independència»

El govern espanyol veu "inadmissible" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hagi fet "una declaració implícita d´independència per, després, deixar-la en suspens de manera explícita". Així ho apunten fonts de La Moncloa poc després de les paraules del president al ple del Parlament.

Segons La Moncloa "no es pot acceptar" donar "validesa a la llei del referèndum suspès pel TC", ni "donar com a vàlid el suposat recompte d´un referèndum fraudulent i il·legal", ni "encara menys donar per segur "que els catalans han dit que volen la independència". L´executiu encara no avança si posarà en marxa les mesures que té preparades per contrarestar aquesta declaració d´independència que considera "implícita". S´espera que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, o la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, compareixeran en breu a La Moncloa.

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha seguit la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de La Moncloa, igual que la vicepresidenta Soraya Soraya Sáenz de Santamaría.

L'executiu espanyol ja ha avançat que disposa d'un còctel de mesures que aplicaria en el cas de declaració d'independència, i que van des de l'aplicació de l'article 155 fins a la Llei de Seguretat Nacional, passant per l'aplicació de l'Estat d'excepció i l'actuació de la Fiscalia.

Abans del discurs de Puigdemont, Sáenz de Santamaría ja ha tancat la porta des del Senat a qualsevol mediació internacional. Durant la sessió de control del Senat, i en resposta a una pregunta del portaveu del PDeCAT, Josep Lluis Cleries, Sáenz de Santamaría ha afirmat que no hi pot haver mediació "entre la llei i la desobediència".

En la seva compareixença, el govern espanyol ha de clarificar si considera que ha de donar resposta a aquesta "declaració implícita" d'independència i aplicar, com ha avançat, una la resposta "proporcional".