Podem: «No hi ha cap bandera que tapi la corrupció del PP»

La coportaveu de Podem Noelia Vera va assegurar que el president Mariano Rajoy hauria de sortir del govern com més aviat millor després que la Fiscalia Anticorrupció consideri el seu partit responsable a títol lucratiu en el cas Gürtel. «No hi ha bandera que tapi la corrupció del PP», va assegurar. En roda de premsa, després de la reunió de l'executiva de Podem, Vera comentava així la petició de la fiscal del cas Gürtel, que sol·licita 328.440 euros al PP per suposada participació lucrativa.

En la seva opinió, el PP, a més de formar part d'un bloc immobilista costat de Ciutadans, VOX i La Falange que impedeix solucionar el conflicte de Catalunya, també és el partit que «roba els diners de tots». «Rajoy ha de sortir del Govern el més aviat possible, no només per la seva pèssima gestió a Catalunya, sinó també per ser el partit més corrupte d'Europa», va asseverar.

Una visió molt diferent és la del vicesecretari de Comunicació del Partit Popular, Pablo Casado, que va mostrar el seu respecte per la petició de la fiscal del cas Gürtel, que acusa el PP de participació a títol lucratiu, però va dir que això pressuposa que des de la direcció nacional es desconeixia el fet delictiu. «No tenim res a amagar», va proclamar Casado, que va emfatitzar també que el PP respecta les decisions judicials i que no es dedica com «altres» partits a «escrachear» els òrgans judicials ni a «etiquetar» els jutges.

Ara bé, va precisar que l'escrit de la Fiscalia, que al·ludeix només a participació a títol lucratiu, pressuposa que la direcció nacional del PP desconeixia el fet delictiu, encara que el partit s'hagi pogut beneficiar de l'actuació dels «dos suposats enganyadors», com els exalcaldes de Majadahonda i Pozuelo d'Alarcón per als que demana presó. «La [direcció] nacional no dirigeix ni finança ni coneix les campanyes municipals, ni de dos municipis ni de 8.000», va subratllar Casado.

I va voler reiterar que «no hi ha hagut cap tipus de delicte» en què s'acusi Gènova de sostreure diners, perquè ni coneixia el fet delictiu ni tenia competències sobre el mateix.