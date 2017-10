El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat davant el ple del Parlament que, amb els resultats del referèndum de l´1-O a la mà, Catalunya "s´ha guanyat ser un estat independent, ser escoltada i ser respectada". En aquest sentit, ha defensat que l´1 d´octubre va suposar "un abans i un després" i, per això, ha volgut "assumir, en presentar els resultats del referèndum, el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república". Així, ha assegurat que just això era el que estava fent al ple "amb solemnitat i per respecte i responsabilitat". I amb aquest mateix caràcter, el president, en nom seu i del Govern, ha proposat que el Parlament "suspengui els efectes de la declaració d´independència" perquè en les properes setmanes s'emprengui "un diàleg sense el qual no és possible una solució acordada".

El punt fort del discurs de Puigdemont ha rebut els aplaudiments de la pràctica totalitat dels diputats de JxSí, però ni els tres diputats de Demòcrates ni els deu de la CUP han fet aquest gest d´aprovació.

Més enllà de la decisió expressada respecte de la declaració d´independència, Puigdemont ha insistit en la necessitat de parlar i que hi hagi mediació entre Catalunya i Espanya. "Creiem fermament que el moment demana una desescalada en la tensió i sobretot una voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir dels resultats dels resultats de l´1-O, que hem de tenir en compte de manera imprescindible en l´etapa de diàleg que estem disposats a obrir", ha sentenciat, recordant les "diferents propostes" de mediació que assegura que hi ha sobre la taula.

En aquest mateix sentit, el president ha afirmat que ara ja Europa "se sent interpel·lada", perquè coneix "els efectes" de no acordar una resolució al conflicte. "Apel·lo a la responsabilitat de tothom", ha dit, tot reclamant als ciutadans que "continuïn expressant-se com fins ara, amb respecte", i a les forces polítiques i els mitjans que "contribueixin a rebaixar la tensió".

Però Puigdemont també ha volgut dirigir-se al govern espanyol per demanar "que escolti als que advoquen per la mediació, a la comunitat internacional i als ciutadans espanyols que reclamen que renunciï a la violència i la imposició". "Tornem a estendre la mà al diàleg", ha dit, defensant que el Govern i ell actuen "amb responsabilitat i generositat". "Si tothom actua amb la mateixa responsabilitat i compleix amb les seves obligacions, el conflicte es pot resoldre de manera acordada. Per nosaltres no quedarà", ha sentenciat.

El president de la Generalitat també ha tingut paraules per al poble espanyol. Així, en castellà, ha volgut enviar un "missatge de serenitat i respecte, de voluntat de diàleg i d´acord polític". "No som delinqüents, bojos, colpistes o abduïts. Som gent normal que només demana votar", ha dit, tot reclamant "un esforç" per "conèixer i entendre" el que ha passat a Catalunya els darrers anys més enllà del relat que els arriba des d´alguns sectors. I és que Puigdemont ha intentat que els espanyols sàpiguen que els catalans i el seu Govern "no tenen res contra ells". "Al contrari, volem reentendre´ns, perquè fa anys que la relació no funciona i res s´ha fet per revertir la situació insostenible i un poble no pot ser obligat a acceptar un estatus quo que no va votar i que no vol", ha afegit.

Durant el seu discurs, el president ha volgut donar compte dels resultats de l´1-O, remarcant que el referèndum "es va celebrar en condicions més que difícils, extremes" i amb "violents atacs policials contra població que volia votar". Tot i això, ha destacat que més de 2 milions de persones "van vèncer la por i quan van arribar al col·legi van trobar urnes, sobres, paperetes i un cens fiable i operatiu". "Les operacions de les setmanes anteriors no van impedir el referèndum, ni les detencions, ni les escoltes telefòniques i els seguiments de persones, ni el tancament de 140 webs, ni les violacions del correu tampoc", ha dit.

Per últim, Puigdemont s´ha dirigit als "ciutadans que tenen por" després de la "violència gratuïta" de la policia espanyola durant l´1-O i l´anunci de bancs i empreses per traslladar la seva seu fora de Catalunya. Per al president, "han aconseguit introduir tensió a la societat catalana". "Els vull enviar un missatge de comprensió i empatia, de serenor i tranquil·litat", ha dit. I en aquest sentit, ha volgut garantir-los que el seu Govern "no es desviarà ni un mil·límetre del compromís amb el progres socials i econòmic, amb el diàleg, el respecte a la discrepància i la voluntat negociadora". "Sempre actuaré com a president amb responsabilitat i tenint en compte als 7,5 milions de catalans", ha afegit. De la mateixa manera, ha considerat que els anuncis de bancs i empreses per portar la seva seu social fora de Catalunya "té més de relat per als mercats que d´efectes reals per als catalans".

El president ha dedicat part del seu discurs en denunciar l'actitud del govern espanyol que en els últims anys "no només no ha mogut ni un dit per fer marxa enrere sinó que ha activat un programa agressiu de regressió". En aquest context, ha recordat que el Govern ha ofert diàleg fins a 18 vegades "en tots els formats" i que la resposta de l'Estat ha estat una "negativa radical i absoluta combinada amb una persecució policial i judicial de les autoritats catalanes".



Acord de mínims a última hora

Els contactes d'última hora, tant interns com a nivell internacional, han forçat que la compareixença de Puigdemont s'hagi retardat una hora. JxSí ha plantejat la proposta definitiva només una hora abans del ple i això ha provocat malestar a les files de la CUP. Tant els cupaires com un sector de JxSí i les entitats sobiranistes han vist amb recels l'últim text que s'havia presentat. En aquestes reunions d'última hora també s'han produït contactes internacionals per a la mediació. L'acord sobre la fórmula no ha arribat fins a l'últim minut però no ha despertat l'entusiasme de tots els partits sobiranistes i això s'ha traslladat a l'hemicicle. Ni els diputats de la CUP ni de Demòcrates han aplaudit quan el president de la Generalitat ha proposat la suspensió dels efectes de la declaració d'independència per obrir un procés per al diàleg.