Puigdemont trasllada al Consell Executiu les línies mestres de la declaració d'independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, trasllada aquest matí al Consell Executiu les línies mestres de la declaració d'independència poques hores abans de pronunciar el discurs crucial des del Parlament. En les últimes hores, Puigdemont està perfilant, en converses amb els diferents partits sobiranistes, una declaració d'independència compatible amb una mediació internacional. Una fórmula que segons fonts consultades per l'ACN encara està oberta i que intenta conjugar l'aplicació de la llei del referèndum, que estableix la declaració d'independència en cas que el 'sí' guanyés el referèndum, amb mantenir la porta oberta al diàleg.

Una de les incògnites és el grau de progressivitat de l'aplicació de la independència, tenint en compte que en els darrers dies Puigdemont ha assenyalat que "no hi ha un botó per a la independència" i que no existeixen "automatismes". La llei de transitorietat jurídica aprovada pel Parlament estableix que després del referèndum, en cas de victòria del 'sí', s'obri un procés constituent de sis mesos que ha d'acabar amb unes eleccions constituents.

El president de la Generalitat ha entrat aquest matí a la reunió del Consell Executiu acompanyat del vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller de la Presidència, Jordi Turull, donant així una imatge d'unitat de l'executiu català poques hores abans del discurs de Puigdemont.

Des de primera hora del matí, al Parlament i als seus voltants es viu un ambient d'excepcionalitat. Els Mossos han blindat completament el perímetre per seguretat i només hi poden accedir a peu els diputats, periodistes i personal acreditat. Fins i tot l'IES Verdaguer, situat dins del Parc de la Ciutadella, ha tancat aquest dimarts les seves portes i tampoc es pot accedir al Zoo per l'entrada del parc. Les unitats mòbils dels mitjans de comunicació han envaït les proximitats de l'edifici del Parlament que es troba completament encerclat amb tanques.

I és que aquest dimarts s'ha registrat un rècord de periodistes acreditats, prop d'un miler. Dels quals uns 200 són els habituals i la resta dels 800 s'han acreditat específicament per cobrir informativament la sessió d'aquest dimarts. Amb un desembarcament notable de periodistes estrangers, uns 350.

En les pròximes hores també s'esperen mobilitzacions al carrer. El moviment Universitat per la República ha convocat per aquest migdia columnes de mobilitzacions des de diferents campus que confluiran a l'Arc del Triomf. A la tarda, a partir de les 18 hores, quan està previst que comenci el discurs de Puigdemont, ANC i Òmnium han fet una crida als ciutadans a concentrar-se i seguir la compareixença des de pantalles gegants instal·lades al Passeig Lluís Companys. També s'han instal·lat pantalles per fer el seguiment en diferents ciutats catalanes.