A quina hora compareix Carles Puigdemont?

Les 6 de la tarda d'aquest dimarts 10 d'octubre de 2017 és l'hora fixada perquè el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, arrenqui la seva compareixença davant del Parlament de Catalunya. La cita, forçada pel propi Puigdemont a petició pròpia, ha de servir perquè passi comptes dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre i, en consonància amb la victòria del sí, farà una declaració d'independència.

Tot allò que contindrà el discurs del molt honorable és tota una incògnita. Sí que són forces, però, les veus que assenyalen que allò que passi avui a la cambra catalana es farà amb la voluntat de deixar la porta oberta a la mediació i que la independència que es declari serà un procés per fases.

Així, aquest dimarts al Parlament no és previst que els diputats votin cap text. El protagonisme recaurà en Puigdemont i la seva compareixença servirà per aplicar la llei del referèndum, que en l'article 4.4 estableix que dins els dos dies següents a la proclamació del resultats de l'1-O "se celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, els seus efectes i acordar l'inici del procés constituent".

La resposta de l'estat espanyol també és una incògnita. Pren força l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tal com ha apuntat la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, i també reclamen veus com Albert Rivera, de Ciutadans, o Durán i Lleida (ex UDC).