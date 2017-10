Rivera insisteix en el 155 i demana a Rajoy que «actuï avui mateix»

El president de Cs, Albert Rivera, no s'ha mogut del discurs de les darreres setmanes i insisteix al president espanyol, Mariano Rajoy, que activi la via de l'article 155 i convoqui eleccions a Catalunya. "Ha arribat el moment d'actuar, sense excuses ni dreceres, avui mateix", ha valorat Rivera després d'escoltar el discurs de Puigdemont, que ha declarat la república catalana i, immediatament, l'ha suspès per buscar diàleg. Segons Rivera, aquest gest és "un xantatge" a l'Estat de dret. El líder de la formació taronja assegura que el Govern "ha donat un cop a la democràcia" però afirma que ha estat "debilitat" i ho atribueix a la manifestació de diumenge a Barcelona, al discurs del rei i a la resposta de les empreses canviant la seu social fora de Catalunya. "Seria absurd que hagi passat tot això i que ara des del govern espanyol es deixi consolidar el cop a la democràcia, cal actuar", ha insistit.

Per a Rivera, les paraules de Puigdemont no han fet canviar la petició que fa a Rajoy des de fa setmanes i li ha demanat que iniciï d'immediat els tràmits per aplicar el 155 a Catalunya i convocar eleccions.

"El que ha fet és donar un cop a la democràcia i després donar un ultimàtum per negociar fora de la democràcia", ha criticat Rivera, que interpreta que "ha arribat el moment d'actuar, sense excuses ni dreceres". Per això, demana al president que actuï "avui mateix" i "doni certesa i estabilitat a l'economia i a la societat catalana".

Rivera afirma que la manera d'anar a les urnes és que les eleccions les convoqui el govern d'Espanya, ja que Puigdemont no s'ha referit a aquesta opció.