Sánchez crida al diàleg però donarà suport a la resposta de Rajoy en cas de DUI

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va avisar ahir que «donarà suport» a la resposta de l'Estat davant una eventual declaració unilateral d'independència del president català, Carles Puigdemont, al qual va demanar que «abandoni» aquesta via i torni al «diàleg», perquè «encara hi som a temps».



Sánchez va comparèixer ahir a la seu del PSC a Barcelona al costat del líder del PSC, Miquel Iceta, després d'haver participat a la reunió de l'executiva dels socialistes catalans, acompanyat del secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i la vicesecretària general, Adriana Lastra. En la seva compareixença, Sánchez es va mostrar contundent davant la possibilitat que Puigdemont pugui declarar avui la independència de Catalunya: «Abandonin la DUI, tornin al camí de la legalitat».



«Una DUI no té cabuda en cap Estat social de dret», va remarcar. «Igual que allarguem la mà per dialogar, també donarem suport a la resposta de l'Estat social i de Dret davant de qualsevol intent de trencament unilateral. Si hi ha un partit que porta en el seu ADN la Constitució espanyola, és el PSOE, i el PSC», va apuntar.