Santamaría, a punt per aplicar l'article 155 si es declara la independència

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va apuntar que el seu executiu «estarà molt pendent» de la possible declaració d'independència per part del Parlament, i no descarta aplicar l'article 155 de la Constitució buscant el consens i suports d'altres formacions, perquè per posar-lo en marxa «fa falta molt criteri polític, molt consens dels grups i mesurar-lo en criteris d'eficàcia».



Segons la vicepresidenta, cal adoptar mesures que «perjudiquin el menys possible» als catalans per «restaurar la llei i la democràcia». «Si aquest senyor proclama unilateralment la independència caldrà adoptar mesures, i aquesta decisió serà del govern d'Espanya. Provarem que altres ens acompanyin, però no es quedarà sense resposta», va afirmar.



Santamaría va afirmar que «aquesta declaració d'independència no tindrà cap efecte» però a escala de l'Estat «és important i té conseqüències», i el govern «adoptarà totes les mesures necessàries» per donar-li una resposta. En tot cas va advertir que «qualsevol mesura» del seu Executiu «ha de ser eficaç i efectiva» i desplegar-se «amb el menor mal possible». «A nosaltres no ens fa falta demostrar fermesa», va dir, sinó aplicar mesures que «perjudiquin el menys possible el conjunt dels catalans». Així va alertar que «aplicar el 155 pot suposar moltes coses», perquè «és un article que diu molt poc i que s'ha estudiat molt poc», i «per tant falta consens polític amb els grups, i cal mesurar-les amb eficàcia». Va emmarcar aquesta possible decisió en una «estratègia a llarg termini» on té cabuda l'aplicació de l'article 155 però també «altres de diferents, o moltes més» per garantir que a Catalunya «es compleixin aquestes obligacions, l'interès general, i que ho fem de manera eficaç i amb el menor dany possible». Va insistir que el seu govern «està preparat per a qualsevol circumstància» perquè davant el «fanatisme de Puigdemont» cal «situar-se en tots els escenaris».