A totes, marxa enrere o camí del mig

Tothom està pendent de la compareixença del President de la Generalitat davant del Parlament, aquesta tarda. S'espera que apunti els nous passos a seguir en el camí de la independència, a la vista de tot el que ha passat, des del referèndum de l'1 d'octubre i els seus resultats, fins la a manifestació unionista de diumenge, passant pel degoteig de canvis de domicili empresarial i els posicionaments de sectors que fins ara no havien badat boca.



La Llei del referèndum d'autodeterminació estableix que si els vots afirmatius superen els negatius «el resultat implica la independència de Catalunya». El recompte dóna aquest resultat. La llei afegeix que en aquest cas el Parlament, en les quaranta-vuit hores següents a la proclamació dels resultats, «celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya, concretar els seus efectes i iniciar el procés constituent». Els resultats es van proclamar divendres, i les 48 hores en dies hàbils es compleixen aquesta tarda.



El text de la llei permet una certa flexibilitat.



Per exemple, es pot fer una declaració «formal» i tot seguit «concretar» que els efectes ja els concretarem un altre dia, o un altre any, i que seran uns o altres segons les circumstàncies, aquestes grans conselleres.



Aquests dies fer pronòstics és una missió suïcida, perquè el laberint d'alternatives traça un nombre de camins quasi infinit, però, pel que fa a la compareixença d'avui, al President se li obren tres grans opcions, dues de les quals provocarien frustració, fins i tot una gran frustració, entre els mobilitzats de l'independentisme, i obririen la porta a un avançament electoral, mentre que l'altra és justament la més difícil de dur a terme.



Els mobilitzats, i els que pensen com ells, serien feliços veient com Puigdemont proposa als diputats una proclamació amb efectes reals, que creï veritablement el nou estat sobirà i «concreti» amb efectes immediats.



La part declarativa és possible, però és improbable que la «concreció» no sigui fatalment entrebancada per una aliança d'adversaris exteriors i interiors: des de l'estat espanyol, amb tota la seva potència i amb suport europeu, fins als catalans unionistes que han decidit disputar el carrer als sobiranistes, passant per la banca i les empreses que han escenificat la fugida de domicilis socials. Se suposa que Puigdemont és conscient de la força d'aquests adversaris.



Una segona opció, que provocaria la frustració de molts però també l'alleujament d'altres, és que el President renunciï del tot a la declaració, en la línia del que li estan demanant la banca, la gran patronal, els diaris més venuts, el radiofonista més escoltat, els principals governs europeus (quan apel·len a mantenir la legalitat), el Vaticà i, naturalment, l'oposició, inclosos els comuns. D'aquesta manera abaixaria la temperatura ambient, però la CUP no transigiria davant aquesta «rendició», hi hauria crisi a Junts pel Sí, i serien molt probables el trencament de la majoria parlamentària i la convocatòria d'unes eleccions en les qual el PDeCAT hi deixaria molta pell.



I una tercera opció és el camí del mig, el de la que s'ha definit com a «declaració retòrica».



D'una manera o altra es declara que el poble de Catalunya ha decidit la seva independència, però també es deixa clar que la declaració, de moment, no es traduirà en res concret, de manera que fins a nova ordre les retencions de l'IRPF es continuaran ingressant a la Hisenda espanyola, el DNI el continuarà renovant el ministeri, i ja n'anirem parlant.



Aquesta és una alternativa que genera frustració entre molts dels mobilitzats, però els militants més disciplinats de Junts pel Sí l'aplaudiran per dissimular, i aportarà una mica de tranquil·litat als qui tenen pànic a la veritable DUI. No per això li deixaran de caure gar-rotades, al Govern, ja que el gest continua implicant un desafiament a l'estat, i a més a més és probable que tingui els mateixos efectes que l'opció anterior quant a trencament de la majoria parlamentària i noves eleccions.



A l'hora de decidir per on tirar, pot ser que Carles Puigdemont tingui present el darrer anunci de Mariano Rajoy, d'impedir que una declaració d'independència «es plasmi en alguna cosa». Això tant pot voler dir que esperarà l'arribada de mesures o «plasmacions» concretes per desmuntar-les, i no farà res mentre no passi res, com pot voler dir que intervindrà la Generalitat perquè no es passi del dit al fet, segons el grau d'inquietud que generin els termes de la declaració.



I també ha de tenir present que hi ha un munt de processos judicials en instrucció contra actors del procés, que poden arribar a ser-ne molts més pels fets de les darreres setmanes; si una marxa enrere ja seria frustrant per al sobiranisme, una que no rebi com a contrapartida alguna mena d'amnistia (no pas amb aquest nom, naturalment) seria del tot indigerible.