Un any de presó per a una activista de Femen per tirar una Constitució a Fernández Díaz

Una activista de Femen va acceptar ahir en un judici ser condemnada a un any de presó per atemptat contra l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz el 23 d'abril del 2015 a un acte on li va llançar un exemplar de la Constitució amb el tors nu per protestar contra la llei mordassa.

L'acusada va reconèixer els fets, tot i que va aclarir que en cap moment va usar la violència, que va voler exercir la seva llibertat d'expressió i que la seva intenció va ser lliurar-li en mà la Constitució al llavors ministre, però no abalançar-se sobre ell. Després de la declaració de l'acusada, el fiscal va rebaixar la petició de 15 mesos a un any de presó en retirar l'acusació per desordres públics, però va mantenir la d'atemptat, pel qual a més va reclamar una multa d'una mica més de mil euros –que en la petició inicial de la fiscalia ascendia a 5.760 euros–, amb la possibilitat que realitzi treballs socials.

La defensa, que demanava l'absolució de l'acusada, va assumir la petició de la Fiscalia, tot i que va demanar al tribunal que deixi la multa al mínim que estableix el Codi Penal perquè quedi en 360 euros i va al·legar que la seva representada és estudiant, no té ingressos per activitat laboral, no té antecedent penals i mai abans havia tingut problemes judicials.