Campuzano diu a Rajoy que aprofiti «l'oportunitat de diàleg», que «pot ser l'última»

El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha demanat a Rajoy que aprofiti "l'oportunitat de diàleg" llençada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la compareixença de dimarts al Parlament. "Pot ser és l'última que tinguem tots per arribar a una bona solució per a tothom", ha dit. Campuzano ha critica que en el seu discurs Rajoy no hagi dedicat ni una paraula als quasi 900 ferits de l'1-O, ha exigit la dimissió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i la retirada dels reforços policials de Catalunya. "Es va voler castigar i humiliar a Catalunya, va ser una vergonya", ha manifestat.

En aquest sentit, demana al govern espanyol que obri un diàleg "sense condicions" i que deixi de banda "discursos incendiaris". "Diuen que no els podem imposar propostes, i jo li dic que no ens poden impedir defensar-les", ha valorat Campuzano, que creu que l'1-O ha servit perquè els catalans "es guanyin el dret a decidir com a estat". També ha criticat que s'hagi iniciat la via del 155 i ha dit que aplicar-lo seria "un error majúscul".

Campuzano també ha trobat a faltar una condemna per part de Rajoy dels "les accions de l'extrema dreta, que està ressorgint".

A Rivera: «Ha fet una intervenció pròpia d'un falangista»



En el segon torn de paraula, Campuzano ha acusat al líder de Cs, Albert Rivera, de ser un "falangista". "Vostè ha fet una intervenció pròpia d'un falangista, d'aquells que el 1939 van entrar a Barcelona ", ha manifestat Campuzano, que acusa Cs de voler retornar el catalanisme "als temps de Franco".

Rivera ha fet ús del seu torn per al·lusions i ha assegurat que "els únics que han donat un cop a la democràcia" són els membres del PDeCAT que, a més, subratlla que "són diputats que cobren un sou pagat per tots els espanyols". La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha donat l'opció a Campuzano de retirar l'expressió del diari de sessions de la cambra baixa però el portaveu del PDeCAT ha decidit mantenir l'expressió. També ha dit al PSOE que "no és compatible" defensar l'aplicació del 155 i, alhora, impulsar la comissió de reforma territorial.