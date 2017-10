El govern rep una allau de crítiques pels atacs de la ultradreta a València

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va exigir ahir a la delegació del govern espanyol que identifiqui, detingui i posi en disposició de la justícia «aquells que van alterar l'ordre públic» durant la manifestació convocada per la Comissió 9 d'octubre a València aquest dilluns amb motiu de la diada.

Sobre la defensa que va fer el delegat del govern espanyol a València, Juan Carlos Moragues, del dispositiu policial, rebutjant dimitir, el president de la Generalitat Valenciana va manifestar que la seva tasca institucional no és confrontar amb el delegat del govern espanyol. «El bàsic per donar tranquil·litat a la ciutadana i enfortir la convivència és que aquells que han alterat l'ordre públic i han agredit siguin detinguts», va reiterar.

La Comissió 9 d'Octubre, formada per entitats, sindicats i partits polítiques de l'esquerra i el valencianisme, va anar més enllà i va demanar a la delegació del govern espanyol al País Valencià que assumeixi la seva responsabilitat en les agressions de grups d'ultradreta ocorreguts en la manifestació convocada amb motiu de la diada valenciana i va demanar la dimissió del seu delegat, Joan Carles Moragues.

L'alcalde de València, Joan Ribó, va demanar a Moragues que «compleixi amb les seves obligacions o es retiri» per que és el responsable que es compleixi la Constitució, i en la manifestació d'esquerres que va ser rebentada per grups ultra «no es va complir».

Ribó, que va admetre estar «enfadat i preocupat» per les agressions ocorregudes, va instar el delegat a «identificar» els autors i denunciar-los, i va afirmar que Moragues «no es va comportar com un responsable de fer complir la Constitució. Si no sap complir amb les seves funcions, no ha d'estar en el lloc que ocupa». «Avui li demano que compleixi les seves obligacions i, si no les compleix, que es retiri i doni pas a un persona que compleixi la Constitució i les seves obligacions», va apuntar l'alcalde.

Per la seva banda, els diputats de Compromís al Congrés i el grup parlamentari d'Units Podem han demanat al Govern explicacions per les agressions i successos ocorreguts durant la manifestació del dia de la Comunitat Valenciana. Així, Compromís ha preguntat al govern quants efectius policials hi havia a la manifestació i si es prendran mesures contra els ultradretans que van participar en la «contramanifestació il·legal» en què es van registrar agressions.

Mentrestant, Units Podem va sol·licitar la compareixença a la Cambra del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i de Moragues pels mateixos successos.

Ahir la Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat ha presentat davant la Fiscalia de València una denúncia contra el grup ultra Yomus per delictes d'odi i atacs en aquesta manifestació, mentre el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va exigir a la Delegació del govern que s'aturi a les persones que van infringir la llei i van alterar l'ordre públic.

Per la seva banda, la policia va identificar ja algunes de les persones que van protagonitzar les agressions a la manifestació convocada per entitats nacionalistes i d'esquerres a València amb motiu del 9 d'Octubre, dia de la Comunitat Valenciana, segons fonts de la delegacó del govern a València. Tot i això, no es van oferir més detalls sobre els identificats ja que la investigació iniciada pel Cos Nacional de Policia després dels incidents continua oberta.

Moragues va condemnar ahir «rotundament les agressions» a la manifestació convocada per la Comissió 9 d'Octubre a València.