Iglesias acusa Rajoy de «trencar Espanya»; Domènech li demana que «dialogui o marxi»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, i el d'En Comú Podem i líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, han criticat durament aquest dimecres l'oposició del president espanyol, Mariano Rajoy, al diàleg i a la mediació per resoldre el problema polític a Catalunya. Durant el seu torn de rèplica al discurs de Rajoy, Iglesias ha acusat el PP de ser "el principal responsable que es trenqui Espanya" i li ha demanat que "no apliqui el 155" de la Constitució i es posi al capdavant de la negociació amb Catalunya. "Deixi d'actuar com a cap del PP i actuï com a president del govern", ha dit, i "deixi de trencar Espanya". També l'ha advertit que "Catalunya només podrà formar part d'un projecte col·lectiu que es diu Espanya si a Catalunya hi ha un referèndum". El portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, li ha demanat "diàleg, diàleg i diàleg, i si no poden dialogar marxin, ja no pel bé de Catalunya, sinó pel bé d'Espanya, marxin".

Han estat dues intervencions compartides després que el president del govern espanyol hagi tancat la porta a qualsevol mediació perquè "no hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència o la il·legalitat".

Iglesias ha obert torn recordant a Rajoy que Suárez va assumir que a la Constitució es parlés de nacionalitats i que el conservador Herrero de Miñón parlava de "sobiranies compartides", mentre que Rajoy pertany a una tradició política que no entén la plurinacionalitat de l'Estat.

En aquest marc ha recordat l'actuació del PP respecte a l'Estatut, on "a la pràctica van trencar la Constitució territorial del país" i des d'aleshores són "els principals responsables que es trenqui Espanya".

Domènech, per la seva banda, li ha recordat que "el diàleg comença amb el que li han dit 8 Nòbels de la pau", és a dir "menys mesures repressives, afrontació de la negociació i buscar vies com les d'Escòcia i Quèbec".

En aquest sentit ha destacat que la mateixa carta dels Nòbel recorda que "això no s'acaba convocant eleccions des de l'Estat o detenint gent, perquè no és un problema de majories parlamentàries, sinó de voluntats col·lectives, i el que no se solucioni ara s'haurà de solucionar després". "El que no parlem ara no desapareixerà silenciosament a la nit", ha dit.