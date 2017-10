L'Audiència Nacional cita Trapero, Cuixart i Sànchez per tornar a declarar dilluns en la causa per sedició

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha tornat a citar a declarar el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en la causa que té oberta per un presumpte delicte de sedició. Tots tres estan cridats a declarar dilluns 16 d'octubre, després que ja ho fessin el passat divendres 6.

De fet, aquell mateix dia la jutgessa ja va avançar que serien citats de nou un cop estudiat un atestat de la Guàrdia Civil d'unes 300 pàgines aportat a la causa i que inclou fets relacionats amb les concentracions del 20 i 21 de setembre, però també de l'1-O.

L'atestat elaborat per la Guàrdia Civil i lliurat a l'Audiència Nacional acusa els mossos "d'inacció flagrant" durant el dispositiu del dia del referèndum. L'informe recull vídeos i imatges que analitzen l'actuació del cos aquell dia i s'afirma que "lluny de complir-se les ordres de Trapero van derivar en una inacció flagrant havent de ser la resta de forces i cossos de seguretat els que van haver d'actuar activament per evitar la celebració del referèndum".

L'informe apunta que la no actuació dels Mossos que denuncien "no pot recaure en la voluntat individual" dels agents, sinó que era el resultat "d'un pla premeditat" per evitar actuar i assenyala el Trapero "en connexió directa amb els membres del comitè estratègic", en relació a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

De fet, sobre Sànchez i Cuixart, la magistrada considera que, amb la nova informació aportada per la Guàrdia Civil, s'infereix que els fets investigats no constitueixen un fet aïllat, sinó que s'emmarquen dins d'una estratègia complexa "amb la que des de fa temps col·laboren" tots dos "en execució d'un full de ruta dissenyat per arribar a obtenir la independència de Catalunya i on tots dos formen part d'un comitè estratègic amb unes funcions concretes a executar".

Lamela, a més, ha rebutjat declinar la seva competència a favor dels jutjats d'instrucció de Barcelona en aquesta causa. La magistrada remarca que, en aquestes diligències, s'està investigant un delicte de sedició que persegueix canviar il·legalment l'organització de l'Estat i, per tant, conclou que és competència de l'Audiència Nacional.