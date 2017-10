Puigdemont assegura que està disposat a dialogar sense «condicions prèvies»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha proposat en una entrevista a la CNN que dues persones del govern català i dues més de l'executiu espanyol seguin a una taula per designar un mediador. "Potser ajudaria al diàleg si dues persones del govern català i dues persones del govern espanyol es posessin d'acord en una cosa simple: designar un mediador, per exemple", ha apuntat Puigdemont. A més, el president català, el dia després de suspendre els efectes de la declaració d'independència, ha volgut deixar clara la seva disposició al diàleg sense "condicions prèvies". Però ha afegit que no es pot ignorar el fet que aquest diàleg hipotètic s'ha de basar en el "reconeixement de la realitat". "La relació entre Catalunya i Espanya no funciona i hi ha una majoria de catalans que volen que Catalunya sigui un estat independent i volen fer-ho d'acord amb l'estat espanyol, però hem de parlar sense condicions, hem de seure i parlar de veritat", ha definit el president.



Puigdemont ha qualificat el moment polític actual de "màxima importància" i ha volgut assegurar que el Govern "no posa cap condició prèvia per seure i parlar" i ha assenyalat la necessitat de dialogar en "condicions adequades".

En aquest sentit, ha posat sobre la taula la proposta que dues persones de cada govern es posin d'acord en designar un mediador.

Les converses, segons ha defensat Puigdemont, s'han de basar en un reconeixement de la realitat. Una realitat que el president de la Generalitat ha definit com una relació entre Catalunya i Espanya que no funciona i una majoria de catalans que vol que Catalunya sigui independent d'acord amb l'estat espanyol. "Hem de parlar sense condicions, hem de seure i parlar de veritat", ha reblat.

És la primera declaració pública de Puigdemont després que aquest dimarts proposés al Parlament suspendre els efectes de la declaració d'independència per obrir un procés de diàleg i

mediació.