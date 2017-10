Rajoy dóna cinc dies a Puigdemont per aclarir si ha declarat la independència i tres més per rectificar

El requeriment enviat pel govern espanyol al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, inclou un doble termini de resposta, segons el document al que ha tingut accés l'ACN. Per una banda, el govern espanyol dóna a Puigdemont cinc dies (màxim fins al dilluns a les 10h) per contestar clarament si dóna per declarada la independència amb el discurs que va donar al Parlament dimarts, on va declarar "solemnement" la república catalana però, immediatament, la va deixar en suspens.

D'altra banda, el document –aprovat aquest dimecres en Consell de Ministres extraordinari- dóna un segon termini al president. En un màxim de vuit dies (el termini acaba dijous vinent a les 10h) ha d'argumentar quines mesures pensa prendre per "retornar a la legalitat". En el document, el govern espanyol reconeix que aquest requeriment obre la via per aplicar el 155 de la Constitució en cas que la resposta de Puigdemont no sigui satisfactòria.