Rivera demana a Rajoy que actuï «amb fermesa i sense complexes»

El president de Cs, Albert Rivera, insisteix que no es pot dialogar "amb els que liquiden la llei i els drets dels ciutadans" i, per tant, tira per terra les aspiracions del Govern d'aconseguir una mediació. "Diàleg sí, però només entre demòcrates i compatriotes, no podem fiar a una taula fosca o a un mediador internacional el que li correspon al Parlament", ha manifestat durant la seva intervenció al ple del Congrés on compareix Rajoy per valorar les conseqüències de l'1-O. Rivera també ha celebrat que "Rajoy hagi rectificat" i hagi activat la via del 155 aquest dimecres amb l'enviament d'un requeriment a Puigdemont. "Ha d'actuar amb fermesa i sense complexes", ha manifestat. Com porta fent en les darreres setmanes, demana al govern espanyol que apliqui el 155 i convoqui eleccions. Enguany ha tornat a fer la mateixa petició i s'ha dirigit al Congrés en català per demanar a Rajoy que hi posi data. "Votarem, volem votar", ha dit, fent seu el clam dels ciutadans que defensaven el referèndum.

Rivera assegura que l'Estat "no pot renunciar a aplicar la Constitució" i ha defensat que el paper dels legisladors és aplicar les lleis. "No entenc per què acusen Rajoy d'amagar-se darrera la llei, és el que ha de fer", ha manifestat.

Ha apel·lat a tots els espanyols "a donar-se la mà, també si pensen diferent". Tot, per salvaguardar la unitat de l'estat espanyol. "Jo no tinc cap complex de compartir amb Aznar, González o Sánchez diagnòstic i solucions", ha manifestat Rivera, que afegeix que el problema el tindria "si ho compartís amb els que volen liquidar la sobirania".

Novament, ha demanat a Rajoy que apliqui el 155 per convocar eleccions i ho ha fet adreçant-se al plenari del Congrés en català. "No tenim por a les urnes, volem votar i votarem, falta posar-hi data", ha dit, fent seves les proclames dels ciutadans en favor del referèndum.