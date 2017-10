Tardà alerta que la repressió no farà recular el procés

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats ha acusat aquest dimecres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, d'haver optat per la "repressió" davant un poble "pacífic" que ha optat per "treure's les cadenes", però l'ha advertit que això no farà que el procés faci cap "pas enrere", perquè el poble català optarà per la "resistència pacífica" per "defensar el govern de Catalunya".

En la seva rèplica al discurs de Rajoy al Congrés, Tardà ha assegurat que el govern espanyol està "disposat a tot per preservar la unitat d'Espanya" i fins i tot a "vulnerar drets civils" i a "empresonar" gent. Segons Tardà, malgrat aquesta repressió "la democràcia sempre guanya" i el dret a decidir s'obrirà camí. "Amb la seva actuació només provocarà que se sumi al dret a decidir la bandera de l'amnistia, i això acabarà amb el seu govern perquè la societat espanyola i catalana no li ho permetrà". Tardà ha insistit que no participarà a la comissió que proposa el PSOE per "estudiar" la reforma territorial de l'Estat.

Tardà ha recordat novament a Rajoy que només hi ha dos models de resoldre els conflictes: per la via democràtica, o l'autoritària. "Crec que estem a les portes que a Espanya tornin a existir presos polítics", ha dit el portaveu d'ERC, que ha recordat que l'1-O hi van haver 2,2 milions de persones que "no només van votar, sinó que van resistir".

En aquest marc, ha acusat Rajoy de tenir "una concepció fraguista de la unitat d'Espanya" perquè "preval a la democràcia", un fet "inaudit al segle XXI". "Al SXXI els homes i dones que trepitgem aquesta terra som lliures, i per tant tenim el dret i el deure de treure'ns les cadenes de tots els prejudicis ideològics i llastres històrics".