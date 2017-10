La Fiscalia investiga les agressions dels ultradretans al 9 d'Octubre

La Fiscalia Provincial de València ha obert d'ofici una investigació pels incidents registrats a la manifestació vespertina del 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, per part d'un grup de violents d'extrema dreta.

La Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana havia remès a la Fiscalia un "informe detallat" dels primers resultats de la investigació policial sobre les agressions.

El delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, havia indicat que en el dia d'avui es lliuraria l'informe, que conté una relació cronològica i detallada dels fets i les primeres identificacions realitzades per la Policia Nacional de persones que van agredir altres durant la manifestació convocada per entitats nacionalistes i d'esquerres a València.

"Ens estem posant en contacte amb els agredits i perjudicats per si hi volen presentar denúncia i oferir-los tot tipus d'ajuda", ha afegit el delegat, que ha ressaltat: "Des d'aquesta Delegació sempre hem actuat amb la llei a la mà i ho anem a seguir fent. No acceptem impunitat ".

Els fets estan ara mateix sota tutela judicial i serà la justícia qui determini si són constitutius o no de delicte, segons ha indicat el delegat del Govern, que no ha precisat detalls sobre el nombre de identificats i si hi ha algun detingut per aquests fets.

Moragues ha tornat a agrair la feina de la Policia Nacional i ha indicat que troba a faltar "per part d'alguns dirigents un reconeixement públic a la feina dels nostres agents".

"La Policia va preservar la seguretat i integritat física dels manifestants i va garantir el dret a la manifestació", ha asseverat, a més d'apel·lar a "la sensatesa dels dirigents polítics per no alimentar la crispació. Hem, entre tots, rebaixar la tensió que existeix ", ha conclòs.