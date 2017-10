Uns 600 directors d'escola demanen a la Comissió Europea que condemni la violència policial l'1-O

Uns 600 directors d'escola catalans, habitualment seus electorals, han demanat per carta a la Comissió Europea que condemni la violència policial de l'1 d'octubre. En la missiva del passat 3 d'octubre, avançada per 'Nació Digital' i a la qual ha tingut accés l'ACN, els directors demanen a la Comissió Europea que "mostri públicament la seva solidaritat i suport als 893 ferits, pares, mares, avis, àvies, joves, de la terrible sèrie de fets ocorreguts el dia 1 d'octubre al nostre país". Igualment, li reclamen que faci arribar al govern espanyol la seva "enèrgica repulsa i condemna per l'acció violenta de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil". "Conscients que la nostra funció és educar futurs ciutadans europeus, ens complauria trobar a prop la vostra amable cordialitat i calidesa", conclou la carta.