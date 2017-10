Veïns del temple de la Sagrada Família convoquen una manifestació

L'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família han convocat una manifestació el proper 28 d'octubre a les 12 hores sota el lema 'El temple ens ofega. Stop a la massificació turística'. Els veïns carreguen contra la Junta de la Sagrada Família per incrementar l'oferta d'entrades sense pensar en el barri i en les conseqüències, i es queixen que hi ha dies en temporada alta que hi ha més visitants que van a la basílica que habitants. Això comporta, continuen, línies de metro saturades, prop de 55.000 autocars que col·lapsen les voreres i els carrers i també busos turístics, amb el conseqüent impacte també en matèria d'habitatge. Es queixen de la proliferació de pisos turístics, molts il·legals, i de l'especulació dels fons d'inversió que compren edificis sencers i "expulsen" els seus veïns.

També acusen la Junta de pretendre "expulsar amb diners públics els veïns dels edificis que fan nosa entre els carrers Mallorca i Aragó" per portar més turistes. Alhora, apunten que han tancat 700 establiments comercials i estan sent substituïts per bars, terrasses i botigues de records. "De tot això la Junta no vol saber res i continua la seva cursa per vendre?ns la fal·làcia de l?any 2026, com a coartada per fer un 60% més de volum d?obra, sense que l?Ajuntament i el districte els hagi aturat, tot i no tenir les llicències preceptives", continuen en un comunicat.Segons l'associació, és "inversemblant" que en un país laic "una fundació eclesiàstica, amb l?arquebisbe al cap, que no paga impostos faci un gran negoci, envoltat per la gran burgesia catalana, a costa del barri i la ciutat, incomplint greument la legalitat".Els veïns asseguren que la culpa no la tenen els truistes, sinó "els que fan el gran negoci destruint el barri". "Hem arribat al límit de la tolerància", avisen.

La manifestació començarà a la confluència dels carrers Marina i Aragó. Ajuntament i Junta Constructora de la Sagrada Família fa mesos que estan treballant per regularitzar la llicència d'obres del temple. Fa uns dies, el seu arquitecte, Jordi Faulí, va concretar que ara mateix s'està discutint el Pla Especial Urbanístic per introduir el projecte de l'edifici que va projectar Gaudí, pas imprescindible per accedir a la llicència. Aquest pla ha de ser aprovat pel consistori.L'arquitecte va parlar també d'una segona fase, que inclouria la construcció del pont sobre el carrer Mallorca, les escalinates i tot l'entorn urbanístic, però des del govern municipal no creuen que aquesta qüestió sigui prioritària i posen per davant resoldre altres problemes que consideren més urgents com la pressió turística que pateix la zona.