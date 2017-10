Absolen un acusat de captar gihadistes perquè creia que ho feia per al CNI

L'Audiència Nacional ha absolt Mohamed Harrak, un marroquí que era acusat de reclutar per al Daésh i de planejar un atemptat, davant la possibilitat que ho fes com una col·laboració amb els serveis d'intel·ligència, si bé el condemna a tres anys de presó per tràfic de drogues. En la seva sentència, la secció primera del Penal considera «poc creïble dedicar-se a la recluta de persones disposades a passar a l'acció i alhora lliurar-los a una agència de seguretat de l'Estat», de manera que assumeix la versió de l'acusat. El fiscal demanava 10 anys.