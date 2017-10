Bárcenas, Mato i el PP demanen la seva absolució en el cas Gürtel

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va demanar ahir ser absolt en el judici del cas Gürtel com la majoria dels altres 36 acusats, mentre que l'exministra de Sanitat Ana Mato i el Partit Popular van rebutjar ser responsables civils com a partícips a títol lucratiu.

Per la seva banda, l'advocat del presumpte líder de la trama, Francisco Correa, va presentar ahir un escrit davant del tribunal en el qual explica que a la vista de la seva declaració en el judici assumeix la condemna pels delictes que ha reconegut que entengui el tribunal que procedeixi, tot i que va reclamar que se li apliquin un seguit de circumstàncies atenuants de la pena que exposarà en l'informe.

Els advocats defensors van comunicar ahir a l'Audiència Nacional les seves conclusions definitives i només tres s'han adherit a les de la Fiscalia, els de l'empresari Jacobo Gordon, l'exregidor de Pozuelo d'Alarcón Roberto Fernández i el constructor Alfonso García-Pozuelo, ja que en rebaixar les fiscals la sol·licitud per haver confessat els fets no hauran d'ingressar a la presó. En concret, a Alfons García-Pozuelo, expropietari de Constructora Hispánica, la Fiscalia li va rebaixar la petició de pena de quatre anys i mig a dos anys de presó per suborn substituïbles per multa, mentre que a Jacobo Gordon, de dos anys a cinc mesos per blanqueig de capitals, i a Roberto Fernández, de dos anys i tres mesos a onze mesos per frau i malversació.

La Fiscalia demana la major pena, 125 anys de presó, per a Francisco Correa, mentre que dilluns va rebaixar de 42 a 39 anys de presó la sol·licitud per a Bárcenas i a més va confirmar que Ana Mato i el PP han de ser considerats partícips a títol lucratiu, per la qual reclama a la primera 28.468 euros i a la formació política 328.440, al que es van oposar ahir les defenses de l'exministra i del partit.

La majoria de les defenses han mantingut les seves peticions d'absolució i van introduir ahir com a alternativa l'aplicació d'atenuants, entre d'altres per dilacions indegudes, perquè en el cas que el tribunal apreciï proves incriminatòries que les penes imposades siguin menors a les demanades per la Fiscalia.

L'Audiència jutja la primera època d'aquesta trama de corrupció política, la compresa entre 1999 i 2005.

Les defenses van tornar a al·legar també la vulneració de drets fonamentals i la nul·litat de proves com les obtingudes, segons la seva opinió irregularment, en els registres i en les converses telefòniques.

El lletrat de Bárcenas va asse-nyalar que en la fase d'informes explicarà les proves nul·les que ha apreciat en el procediment.

Per la seva banda, l'advocada de Pablo Crespo, exsecretari d'Organització del PP gallec i presumpte número dos de la trama, per a qui la Fiscalia demana 85 anys de presó, va sol·licitar la seva absolució i va al·legar vulneracions de drets, entre ells el de defensa, d'un jutge imparcial predeterminat per la llei, trencament de la cadena de custòdia de proves i secrets de les comunicacions. Igualment va impugnar la prova documental i va dir que cal anul·lar els escorcolls per irregulars, al·legacions a les quals es van adherir posteriorment molts lletrats defensors.

D'altra banda, va comentar que Crespo no pot ser acusat per associació il·lícita ja que va ser condemnat pel mateix en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de València en el judici de la branca valenciana de Gürtel, que li va imposar 13 anys i tres mesos de presó per aquest i altres delictes. També va demanar la seva absolució l'advocat d'Álvaro Pérez Alonso, el Bigotes, considerat l'home a València de Correa, per a qui la Fiscalia demana 5 anys i 2 mesos de presó.

També l'extresorer d'Aliança Popular Ángel Sanchís Perales, que s'enfronta a una petició de vuit anys de presó; l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo, per a qui la Fiscalia demana 39 anys, i l'exalcalde de Pozuelo d'Alarcón i exmarit d'Ana Mato, Jesús Sepúlveda, per a qui les fiscals en demanen 15 anys.