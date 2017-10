Bassa explica que el Govern va consensuar amb la CUP «un marge de 2 o 3 setmanes»

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha revelat que Junts pel Sí va consensuar amb la CUP "un marge de 15 dies o tres setmanes" per buscar mediadors i poder "dialogar" abans de declarar definitivament la independència. "No volíem posar una data concreta, però si en les properes setmanes", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. La consellera ha assenyalat que el president la Generalitat, Carles Puigdemont, ha de respondre "el més aviat possible" el requeriment de Mariano Rajoy amb "el discurs que va fer el mateix president" el dimarts i "la declaració d'independència signada per 72 diputats". La republicana ha afirmat que el Govern es reunirà "aquests dies" per "acabar de lligar" la resposta. Rajoy va donar a Puigdemont fins dilluns a les 10h per aclarir si havia declarat la independència i fins dijous a les 10h per explicar quines mesures prendrà per "retornar a la legalitat".

Bassa ha explicat que hi va haver "moltes institucions" i "persones", tant de dins de l'estat espanyol com internacionals, les que van demanar que la declaració d'independència no tingués efectes immediats. Davant d'aquestes demandes, el Govern va pensar que tenia "l'oportunitat de fer-ho de manera més ben feta". I a partir d'aquí es va consensuar amb la CUP un marge de "setmanes" perquè es designessin aquests mediadors.

"Abans de creuar cap línia volem dialogar amb tothom i poder negociar", ha dit Bassa, qui ha subratllat que el Govern creu que "tothom hauria de ser demòcrata, tenir finestres obertes i vies d'oportunitat".

"El requeriment sembla molt clar que és un inici del 155. Si és així, que quedi clar que nosaltres continuem volent dialogar i ells posen barreres", ha afegit. Bassa ha dit que el govern espanyol "no pot deixar de pensar amb la quantitat de gent a Catalunya que pensa que ha de desconnectar" i que pateix desafecció.