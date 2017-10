Els Boy Scouts acceptaran noies per primer cop

Els Boy Scouts dels Estats Units (BSA) han anunciat avui que començaran a acceptar noies. Des de l'any que ve es podran incorporar al seu programa més popular, el Club Scout.

La decisió ha estat anunciada per l'organització en un comunicat, dos mesos després que la versió femenina, Girls Scouts d'Estats Units (GSUSA), acusés la masculina de fer una campanya encoberta per aconseguir noies ja que les afiliacions masculines havien baixat.

Des de fa més de cent anys les dues organitzacions han admès noies o nois per cada costat, però mai al programa Club Scout, el més popular, de manera que les crítiques de GSUSA, organització creada el 1912, van trencar la bona relació que han mantingut els dos grups.

Michael Surbaugh, president de BSA, una organització fundada el 1910, ha afirmat que la decisió d'avui reflecteix els valors que defensa i que "són importants tant per als joves com per a les dones".

A partir del gener vinent les noies es podran sumar al programa Club Scout, per a menors d'entre 7 i 10 anys, i la progressiva incorporació de les noies amb una edat superior serà anunciada l'any vinent.

"La històrica decisió es produeix després d'anys rebent peticions de famílies i de noies" per poder sumar-se als programes de BSA, diu el comunicat, que recorda que les famílies avui en dia "són més diverses que mai abans".

L'anunci ha coincidit avui amb la celebració a tot el món del Dia Internacional de la Nena.