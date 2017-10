El context polític català fa que la desfilada militar del 12-O sigui multitudinària

Desfilada multitudinària a Madrid aquest 12 d'Octubre, dia de la Hispanitat. El context polític català ha servit de revulsiu a la ciutadania per omplir més que en edicions anteriors el passeig de la Castellana per veure el pas de les unitats militars, de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. Aquests dos darrers cossos s'han endut l'ovació més important, entre crits de 'Viva Espanya' i 'Jo sóc espanyol'. Als assistents habituals s'hi uneixen, enguany, aquells que asseguren que és una oportunitat per defensar la unitat d'Espanya davant del desafiament independentista. "No hi ha dia millor per reivindicar la pàtria, és indescriptible el que sento pel meu país", explicava un jove vestit amb la roba d'un campament militar. La majoria dels assistents, a més, han anat a la desfilada amb banderes espanyoles. Tant, que els venedors ambulants asseguren que aquest any no faran negoci perquè molta gent ja la porta de casa.

"Això és inaudit". Així descrivia un militar retirat l'afluència de gent a la desfilada. Escandel Bartolomé ha desfilat el 12-O durant anys –"amb i sense Franco", aclareix- i diu que mai havia vist tanta gent al carrer. El context polític a Catalunya ha influït i ha fet que aquells defensors de la unitat d'Espanya surtin, bandera en mà, a reivindicar el dia de la Hispanitat.

Ja des d'abans de les deu del matí les primeres files als peus del passeig de la Castellana estaven plenes. L'ambient, festiu, estava precedit per moltes famílies, amb nens petits i gent que, fins i tot, duia l'escala de casa per poder veure bé marxar l'exèrcit, la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Aquests dos cossos han estat els que s'han endut l'ovació més grans i els comentaris d'alguns assistents deixaven clar el perquè. "Bravo pel que heu fet a Catalunya", es podia escoltar.

Durant la desfilada s'han escoltat molts 'Viva Espanya', també 'Viva el rei' (en el moment que Felip VI ha passat en cotxe en direcció a la tribuna d'autoritats) i també s'ha deixat sentir 'Jo sóc espanyol'.

En una ocasió així, els venedors ambulants esperaven fer l'agost amb les banderes espanyoles. Enguany, però, asseguren que no faran tant negoci perquè molta gent ja la porta de casa. El PP de l'Ajuntament de Madrid ha llençat també una campanya per tal que la gent tregui al balcó la bandera espanyola, i s'ha deixat notar als carrers més pròxims a la desfilada.

Entre els assistents, un grup de joves que vestien samarretes d'un campament militar. "Hem vingut a veure l'exèrcit, és tot un orgull", mostrava un d'ells, Santiago Alcamirez, que afirma que "Espanya ha arribat fins on ha arribat perquè està unida".

Un dels seus companys, Jorge Fernando Yagüe, assegurava que no hi havia cap dia millor per mostrar "l'orgull de ser espanyol". "No hi ha millor dia per reivindicar la pàtria, és indescriptible el que sento pel meu país, és un sentiment d'amor tan pur que no es pot descriure amb paraules", reconeix.



Un recorregut més llarg



Enguany, la desfilada s'ha canviat d'ubicació per tenir un recorregut més llarg, en total uns 1.800 metres. Arrencarà a la plaça de Castilla i acabarà a la plaça de Sant Joan de la Creu (al costat del Museu Nacional de Ciències Naturals). La tribuna d'autoritats, que habitualment se situava a Neptuno, està més al nord: a la plaça Lima de Madrid (al tocar de l'estadi Santiago Bernabéu).

En total, participen a la desfilada 3.900 militars, guàrdies civils i policies nacionals, que sortiran dels carrers de Madrid acompanyats, per primer cop, per una unitat de la policia espanyola. Inicialment, estava previst que també participés el Grup d'Acció Ràpida de la Guàrdia Civil, que no podran desfilar perquè estan desplegats a Catalunya.

Els actes protocol·laris han arrencat a les 11 del matí amb l'arribada dels reis a la tribuna. Posteriorment, s'ha fet la tradicional hissada de bandera, l'homenatge als caiguts, la desfilada aèria i també la terrestre.

Durant la desfilada s'ha fet un homenatge a les 16 persones que van morir als atemptats del passat mes d'agost a Barcelona i Cambrils.

En el cas de la desfilada aèria han participat un total de 78 aeronaus en representació de tots els tipus que hi ha a l'Exèrcit de l'Aire. Pel que fa al terrestre, ha durat uns 35 minuts i hi ha participat 84 vehicles.

Com és tradició, un cop acabada la desfilada el rei presideix el brindis posterior al Palau Reial en un acte on el monarca no fa cap compareixença pública.

Al final de la desfilada s'ha sabut que s'havia estavellat un avió Eurofighter a una base d'Albacete després de participar a la desfilada. El pilot ha mort i el Ministeri de Defensa està investigant les causes.