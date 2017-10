Cuixart no descarta una nova aturada per «pressionar els que no respecten les decisions majoritàries»

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no ha descartat que es pugui convocar una nova aturada de país amb l'objectiu de "pressionar els governs que no respecten les decisions majoritàries". "També és allò que fa reaccionar al món empresarial i a la comunitat internacional", ha manifestat Cuixart en una entrevista a RAC1, l'endemà que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, donés a conèixer el requeriment que ha fet al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè aclareixi si va declarar la independència i en cas afirmatiu, rectifiqui. D'altra banda, el president d'Òmnium també ha explicat que va conèixer 24 hores abans el contingut del discurs de Puigdemont al Parlament i ha admès que va ser un error convocar els ciutadans al Passeig Lluís Companys.

Per Cuixart, el posicionament de Puigdemont en la compareixença al Parlament era "adient i oportú si les veus que van sorgir des de l'àmbit internacional eren sinceres". "Tots vam actuar amb generositat. No és el moment de ser impertinents amb aquells que s'ho estan jugant tot", ha comentat el president d'Òmnium, que considera que tenir una porta oberta a la mediació i al diàleg "és un exercici de responsabilitat". D'altra banda, ha opinat que Puigdemont "no renuncia a res però actua des de la més alta política".

Sobre la nova compareixença, dilluns que ve, davant de l'Audiència Nacional juntament amb el president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, Cuixart ha assenyalat que no sap "què passarà" però que "hi ha algú de l'estat espanyol que ja ho té clar". "Ens acusen d'una sèrie d'accions i de contubernis que no són certs", ha afegit el president d'Òmnium, que ha dit que la seva estratègia consideren en "denunciar l'ús que s'està fent de la justícia per resoldre conflictes polítics".