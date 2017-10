La CUP matisa Bassa i diu que la proposta de terminis per la mediació és només del Govern

La CUP ha matisat les paraules de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, que ha afirmat aquest dijous que JxSí va consensuar amb els anticapitalistes un marge de "15 dies o tres setmanes" per buscar mediadors i "dialogar" abans de declarar definitivament la independència. Fonts de la CUP consultades per l'ACN aquest dijous han negat que hi hagués cap acord amb el Govern en aquesta línia, i han asseverat que la proposta de dues a tres setmanes en busca d'una mediació és només del Govern. Els cupaires insisteixen, doncs, que aquesta proposta no estava ni acceptada ni consensuada i que, en tot cas, el Govern va plantejar a la CUP proclamar la independència i prorrogar-la 15 dies en cas d'haver-hi una mediació, però mai suspendre la declaració. A més, els anticapitalistes han assegurat que des del cap de setmana passat van intentar contactar amb el Govern, JxSí, l'ANC i Òmnium per reunir-se i poder aclarir aquesta proposta, però que no van obtenir resposta fins una hora abans de l'inici del ple de dimarts.

Les mateixes fonts cupaires reiteren que el seu Secretariat Nacional ni tampoc el Consell Polític en cap cas han acceptat la fórmula d'una declaració d'independència diferida. A més, la CUP subratlla que mai no es posar damunt la taula l'opció de suspendre la declaració d'independència, que és el que finalment va fer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.