EUA abandona la Unesco per la seva «tendència anti-Israel»

Estats Units ha anunciat avui la seva retirada de l'Organització de Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco). Ha esmentat com a motius la necessitat d'una reforma i una suposada "tendència anti-Israel".

"Aquesta decisió no s'ha pres a la lleugera i reflecteix les preocupacions dels Estats Units amb els creixents endarreriments en els pagaments a la Unesco, la necessitat d'una reforma fonamental en l'organització i la tendència anti-Israel contínua", ha assegurat la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert.

El breu comunicat del Departament d'Estat no ofereix més explicacions sobre aquests arguments.

Malgrat la seva retirada com a membre, el Govern nord-americà ha expressat el seu desig d'establir una missió permanent com a país "observador" davant d'aquest organisme de les Nacions Unides.

La portaveu ha detallat en el seu comunicat que la directora general de la Unesco, Irina Bokova, ha estat notificada avui tant de la decisió de d'Estats Units de retirar-se com de la seva intenció d'establir una missió permanent d'observació a l'ens.

El Govern dels Estats Units també ha indicat a Bokova el seu desig de seguir col·laborant com a Estat observador i "aportar opinions, perspectives i coneixements especialitzats" sobre qüestions com "la protecció del patrimoni mundial, advocant per la llibertat de premsa i promovent la col·laboració científica i la educació ".

Nauert ha assegurat que la retirada dels Estats Units de la Unesco entrarà en vigor al 31 de desembre de 2018, en compliment dels estatuts de l'organisme.