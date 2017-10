Investiguen un grup criminal que hauria estafat 31 milions a Girona i Barcelona

Una operació de la Guàrdia Civil ha permès destapar un grup criminal que actuava entre Girona i Barcelona i que hauria estafat 31,1 milions d'euros. Hi ha quatre persones investigades pels delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda pública, falsedat documental i estafa. Utilitzaven més de vint empreses dedicades a la venda de vehicles, gestories o immobiliàries. La majoria estaven inactives, tenien seus socials falses i tenien testaferros (fins a 18) com a administradors. Simulaven transaccions comercials amb les quals s'emetien factures falses per defraudar l'IVA. També enviaven diners a Argentina en quantitats que mai superaven els 3.000 euros, i usaven comptes a nom de menors per demanar crèdits que no retornaven. La investigació de la Guàrdia Civil va començar el 2015 quan es va tenir coneixement d'un grup criminal ubicat entre Girona i Barcelona que usava més d'una vintena d'empreses i testaferros per delinquir.