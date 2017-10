L'advocat del líder de Pretòria acusa la fiscal de «demonitzar-lo»

La defensa de Luis Andrés García Luigi, considerat el líder de la trama de corrupció a Catalunya Pretòria, va manifestar ahir en el judici que la Fiscalia ha «muntat hàbilment» un escenari acusatori en el qual s'ha «focalitzat en la demonització» del seu client.

En l'última sessió del judici a l'Audiència Nacional, l'advocat de Luigi va sol·licitar una sentència absolutòria per al seu defensat en un al·legat final que va durar gairebé dues hores i en el qual va intentar desmuntar les tesis de la Fiscalia Anticorrupció, que demana per a ell 13 anys de presó.

A la vista hi van ser presents els 12 acusats, entre ells dos exalts càrrecs de la Generalitat i homes de confiança de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta i Macià Alavedra, si bé cap d'ells no va voler fer ús del seu dret a l'última paraula.

Per tant, només van intervenir els advocats dels cinc acusats que no van pactar amb la Fiscalia: Luigi, el seu número dos Manuel Valera, l'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet i l'exregidor d'Urbanisme, Bartomeu Muñoz i Manuel Dobarco, respectivament; i el constructor igualadí Josep Singla, de l'empresa Proinosa. L'advocat de Luigi, que va ser diputat català del PSC els anys 80, va manifestar que s'ha intentat «alleugerir la prova» i que l'estratègia de la fiscal Ana Cuenca es va basar en «un picoteig de converses telefòniques». «Com que Luis García Saez és el gran aconseguidor... el gran home d'influència», va dir el seu advocat en to d'ironia alhora que criticava que la Fiscalia «no baixa a la prova concreta».

Encara que va reconèixer que «va poder tenir una relació de proximitat» amb polítics, el lletrat va negar que Luigi manipulés els tècnics municipals de l'Ajuntament de Santa Coloma per tirar endavant la modificació de plecs d'una operació urbanística que, a més, va apuntar, era legal. Segons va explicar, els esmentats canvis en l'ús del terra van tenir lloc perquè «l'urbanisme és un organisme viu, és pura adaptació».

En el mateix sentit, la defensa del constructor Josep Singla, presumptament beneficiat per la trama, va assegurar que és «contrari a la realitat que tingués cap tracte de favor» a l'Ajuntament de Santa Coloma i que les converses escoltades al judici «no es refereixen en absolut» als fets que s'imputen al seu client, per a qui la fiscal demana 4 anys i 5 mesos de presó.

De la seva banda, l'advocat de Manuel Valera, que s'enfronta a una petició fiscal de 4 anys i 10 mesos de presó, va explicar que «l'acusació és insuficient per dictar sentència condemnatòria».