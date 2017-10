L'Assemblea del Consell d'Europa condemna la violència l'1-O i fa una crida al diàleg

Diputats de diferents partits i països de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa han fet aquest dijous una crida al "diàleg" i a la implicació de la comunitat internacional davant la situació política a Catalunya. En un debat celebrat a Estrasburg sota el títol "la necessitat d'una solució política per a la crisi a Catalunya", la majoria de diputats han condemnat la "repressió" policial l'1-O i han remarcat que la "violència" no és el camí.

Tot i això, els membres de l'Estat espanyol, en excepció dels de Podem o Euskadi, han criticat l'acció de la Generalitat, acusant-la d'incomplir la llei. Sobre la "solució" necessària, alguns, com el suís Manuel Tornare, han reivindicat que "l'única sortida és un full de ruta que condueixi a la mediació". Altres, com el britànic Roger Gale, han citat l'exemple d'Escòcia afirmant que un referèndum com el que es va pactar al Regne Unit "és també possible a Espanya". Per la seva banda, la suïssa Elisabeth Schneider-Schneiter ha posat el sistema federal del seu país com a model i ha dit que Suïssa "està a la seva disposició". La parlamentària belga Pettra de Sutter ha criticat que Rajoy "continuï fent servir paraules amenaçadores" i l'ha avisat que aplicar el 155 "seria el pitjor que podria passar". Alguns diputats, com Ganira Pashayeva, de l'Azerbaidjan, han fet referència a la necessitat de resoldre la situació amb diàleg però "dins del marc de la integritat territorial".

El secretari general del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland, va rebutjar en un debat previ aquesta setmana la idea d'una mediació internacional però va oferir, per contra, l'ajuda del Consell d'Europa en el camp del dret constitucional. En resposta a preguntes de membres de l'Assemblea dimarts, Jagland va emfatitzar la importància de resoldre el conflicte dins del marc constitucional espanyol "o una versió modificada" de la constitució.