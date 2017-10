Milers de persones es manifesten pel Dia de la Hispanitat a Barcelona

Milers de persones, convocades a Barcelona per Societat Civil Catalana i deu entitats més, s'han sumat a la manifestació del 12 d'Octubre, Dia de la Hispanitat, amb el lema: "Catalunya sí, Espanya també", una protesta que reivindica de nou avui la unitat d'Espanya i el seu rebuig a la independència.

La marxa ha arrencat al passeig de Gràcia de Barcelona, a l'altura de La Pedrera, i es mou en direcció a la plaça Catalunya, on es preveu la lectura d'un manifest per part dels organitzadors.

S'han adherit a la capçalera de la manifestació dirigents del PP, com Alberto Fernández Díaz, Daniel Serrano i Sergio Santamaría, i de Ciutadans, com Inés Arrimadas, José Manuel Villegas, José María Espejo-Saavedra i Carina Mejías, a més de comptar amb el suport d'altres organitzacions polítiques, com Vox i Hazte Oír.

Els manifestants porten banderes espanyoles i catalanes, i molts d'ells porten samarretes morades amb el lema "respecte" escrit per davant, mentre que a l'esquena pot llegir-se: "Som espanyols. Treballem, patim i lluitem".

També es poden sentir consignes com "No ens enganyin, Catalunya és Espanya", "Puigdemont a la presó", "Espanya és una i no 51" i visques a Espanya, al Rei i a la Guàrdia Civil.

Els convocants han admès que la marxa, en plena crisi institucional pel conflicte secessionista, no pretén repetir la massiva mobilització de diumenge passat a Barcelona per la unitat d'Espanya, quan es van manifestar més de 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i més d'un milió, segons SCC.

A més de Societat Civil Catalana, també han convocat la manifestació d'altres entitats com Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya, Concordia Cívica, Regeneració Democràtica i Professors pel Bilingüisme, entre d'altres.