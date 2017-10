Les víctimes d'ETA porten 379 assassinats sense resoldre a l'Eurocambra

L'associació de víctimes del ter-rorisme Dignidad y Justicia va portar ahir la seva lluita contra la impunitat de 379 assassinats suposadament a mans d'ETA a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, els eurodiputats de la qual van acordar demanar explicacions a les autoritats polítiques i judicials a Espanya.

Al mes de juny, la Comissió de Peticions va admetre a tràmit la sol·licitud presentada en nom de l'organització per Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunciava en el seu escrit «la incapacitat d'Espanya» per portar a terme les seves obligacions d'investigació de forma efectiva i independent, jutjar i condemnar els culpables i compensar les víctimes. Van presentar la petició tant Rodríguez com el president de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, així com un grup de víctimes d'assassinats sense resoldre, entre ells Íñigo Pascual, que va relatar a l'Eurocambra com sent un nen va ser testimoni tant de l'assassinat com de les amenaces al seu pare, l'empresari basc assassinat el 5 de maig del 1982 Ángel Pascual Mújica. Després d'escoltar el testimoni de les víctimes i les aportacions dels eurodiputats, la presidenta de la Comissió de Peticions de l'Eurocambra, la sueca Cecilia Wilkstrom, va anunciar que estudiarà al costat dels coordinadors dels grups parlamentaris l'enviament d'una missió a Espanya per reunir-se amb les autoritats polítiques i judicials i esbrinar per què segueixen sense resoldre 379 assassinats de l'organització terrorista ETA.